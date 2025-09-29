EXCLUSIVO – O Conec 2025, Congresso dos Corretores de Seguros de São Paulo, confirmou sua posição como o maior encontro de corretores de seguros da América Latina. Com corredores lotados, feira com movimento intenso e palestras simultâneas, o evento teve como tema central O Futuro Inteligente do Corretor de Seguros e já deixou encaminhada a próxima edição, prevista para daqui a dois anos. Foram mais de dez mil participantes, entre eles os 7 mil corretores inscritos e os 42 expositores, além de outros patrocinadores.

Segundo o presidente do Sincor-SP, Boris Ber, o público circulante foi equivalente a uma pequena cidade. A energia dos expositores se espalhou pelo Distrito Anhembi, onde estandes cenográficos, painéis em LED e ativações tecnológicas deram o tom de modernidade. “Os estandes ganharam vida. Hoje, você é impactado por luzes, imagens, experiências. Tivemos desde árvores interativas até corredores que lembravam a 5ª Avenida”, destacou Ber.

Um dos pontos altos foi a forte presença de jovens profissionais. Diversas corretoras levaram sucessores e colaboradores, ação fundamental para que eles pudessem conhecer de perto a dimensão do setor. “A presença de jovens do Brasil inteiro nos surpreendeu positivamente. É fundamental mostrar a grandeza da atividade e preparar a nova geração”, comentou o presidente.

O Conec também contou com delegações internacionais, como corretores argentinos.

As trilhas temáticas funcionaram em paralelo, mas foram as grandes palestras que lotaram o auditório. Nomes como Jaime Garfinkel, Nilton Molina, Bruno Garfinkel e Hélder Molina emocionaram os participantes com depoimentos inspiradores sobre sucessão, motivação e resiliência. “Algumas frases mereciam estar gravadas em pedra, para que nunca se perdessem”, afirmou Boris Ber, lembrando que o auditório principal viveu momentos raros de comoção coletiva.

O tema central desta edição foi a Inteligência Artificial, mas o Conec foi além. Discussões sobre distribuição, cooperativas, mutualismo e, também, os impactos do fim do DPVAT, mostraram que o mercado atravessa uma fase de grandes mudanças.

“O corretor precisa estar atento. Crossell, riscos financeiros, saúde, garantia: tudo isso já é realidade. A nova lei e a entrada de startups transformaram o cenário. A responsabilidade será outra e precisamos nos manifestar nas audiências públicas e acompanhar de perto”, alertou a Boris Ber.

A entidade, inclusive, mantém cinco frentes voltadas à aplicação de IA, reforçando a necessidade de adaptação e aprendizado contínuo dos profissionais.

De olho no futuro

Mesmo com o sucesso da edição 2025, o planejamento já começou para o próximo encontro. “Não dá para organizar um Conec de forma rápida. É preciso pensar no tema, no local, ouvir os corretores e preparar cada detalhe. Já fechamos a reserva para 2027”, adiantou Ber.

Sugestões de pauta estão sendo recebidas e a expectativa é de que temas como agentes digitais, sandbox regulatório e compliance ganhem ainda mais relevância.

Homenagem à Revista Apólice

Durante o Conec, o Sincor-SP prestou homenagem à Revista Apólice, pelos 30 anos de dedicação ao jornalismo especializado em seguros. Em uma placa entregue à jornalista Kelly Lubiato e à diretora Comercial Graciane Pereia, Boris Ber destacou o compromisso da publicação com a qualidade da informação e sua contribuição para a evolução do mercado.