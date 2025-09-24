Exalt Saúde anuncia nova identidade visual

A Exalt Saúde, assessoria especializada em seguros odontológicos e de saúde, apresenta sua nova identidade visual, marcando uma etapa de transformação estratégica e reforçando seu posicionamento como aceleradora de corretores.

A mudança reflete não apenas um redesign da marca, mas também a evolução da empresa em direção à humanização do atendimento no mercado segurador e à experiência positiva para clientes e parceiros.

Segundo Paula Siqueira, Head de Operações da Exalt Saúde, a nova identidade visual surge como parte de um rebranding pensado para traduzir mudanças de comportamento, cultura e inovação para o mercado de seguros. “A marca Exalt Saúde traz agora cores vibrantes, que transmitem nossos valores – energia, ousadia e compromisso com a excelência – e simbolizam a transição para um momento de maior impacto e dinamismo”, diz.

O redesenho da marca envolveu um trabalho coletivo, incluindo a equipe de marketing e a diretoria da Exalt. O resultado foi um briefing detalhado que guiou o desenvolvimento do design final, assinado pelo designer Paulo Bova, do Flow.

A nova identidade visual acompanha melhorias nos processos de implantação, canais de comunicação e capacitação da equipe. Além disso, a empresa está desenvolvendo soluções digitais para potencializar a experiência dos clientes.

A longo prazo, a empresa busca ser reconhecida como uma assessoria que transforma o cuidado com a saúde em uma experiência confiável e positiva, fortalecendo relações junto a empreendedores e líderes que vendem seguros. “Esta mudança celebra nossa trajetória e abre caminho para um futuro ainda mais promissor. Seguimos juntos, com uma imagem renovada e o mesmo compromisso com a saúde, o bem-estar e a excelência”, conclui Paula.