A Pier marca presença no CONEC 2025 com uma novidade para os corretores, o pré-lançamento do Seguro Celular Pier no Portal do Parceiro, canal da empresa para profissionais do setor. O produto, pioneiro e já consolidado no mercado brasileiro, passa a integrar oficialmente o portfólio dos corretores a partir de novembro, uma resposta a pedidos dos próprios profissionais, já aderentes do produto automóvel. A insurtech também aposta no evento como oportunidade de conexão, aquisição de novos parceiros e apresentação de seus diferenciais, que têm transformado a experiência de corretores e segurados no país.

“O corretor tem um papel fundamental para ampliar o acesso da população a produtos inovadores e de qualidade. Trazer o Seguro Celular para este canal e falar sobre isso no CONEC é um passo estratégico dentro da nossa visão de crescimento e de fortalecimento das parcerias. Queremos que os corretores tenham acesso a um produto altamente competitivo, com contratação rápida, preços acessíveis e o diferencial de oferecer o reembolso mais ágil do mercado”, afirma Flávio Rewa, CCO da Pier.

O Seguro Celular da Pier é 100% digital, sem carência, sem fidelidade e com reembolso em dinheiro ao segurado. Entre os grandes diferenciais, está a tecnologia Pier Bolt, que utiliza Inteligência Artificial (IA) para realizar 30% dos reembolsos em cerca de 1 segundo. O produto também protege celulares comprados no exterior (sem necessidade de nota fiscal) e aparelhos usados, independentemente do tempo de uso. Mais recentemente, a parceria com a Nomad levou a cobertura para nível internacional, ampliando ainda mais o alcance e a relevância da solução.

“Na Pier, usamos tecnologia e inteligência artificial para automatizar processos que trabalham a favor do corretor. Isso permite que ele foque no que realmente importa: cuidar dos seus clientes e ampliar sua carteira com mais competitividade. Já ouvimos de corretores experientes que nunca tinham vivido uma experiência tão rápida como a nossa”, reforça Rewa.