O avanço da digitalização trouxe inúmeros benefícios para empresas e consumidores, mas também abriu portas para um crescimento alarmante dos crimes cibernéticos. Segundo o ESET Security Report 2025, 25% das empresas brasileiras sofreram ciberataques no último ano, sendo o phishing o método mais comum. Além disso, 73% das organizações ainda não contam com seguro contra incidentes digitais, o que amplia os impactos financeiros e reputacionais em caso de violação.

Em 2023, o Brasil registrou mais de 60 bilhões de tentativas de ataques digitais, consolidando-se como um dos principais alvos globais de cibercriminosos. O custo médio de uma violação de dados no país chegou a US$ 1,36 milhão em 2024, e a tendência é de alta. Diante desse cenário, a cibersegurança deixou de ser uma preocupação exclusiva da área de TI e passou a ocupar lugar de destaque nas estratégias corporativas.

Ainda assim, 80% das empresas brasileiras não possuem um plano estruturado contra ataques cibernéticos, o que evidencia uma lacuna crítica entre a percepção de risco e a efetiva alocação de recursos.

Nesse contexto, o mercado de ciberseguros ganha relevância como uma camada adicional de proteção. Mais do que indenizações, essas soluções oferecem suporte técnico, jurídico e operacional para mitigar danos e acelerar a recuperação após umincidente.

Atenta a essa realidade, a Europ Assistance desenvolveu um portfólio de assistênciasdigitais que vão além do seguro tradicional, atuando de forma preventiva, educativa e corretiva. Entre os destaques estão:

Proteção Digital

Uma solução robusta que monitora dados pessoais como CPF, RG, contas bancárias, cartões de crédito e e-mails na web, deep web e dark web. O sistema emite alertas em tempo real sobre possíveis vazamentos ou usos indevidos, permitindo ações rápidas de contenção. Além disso, oferece orientações para uma navegação segura, promovendo a educação digital dos usuários.

Para os parceiros comerciais, a Proteção Digital é uma ferramenta estratégica de engajamento, com uma plataforma personalizada e marca própria, que reforça a identidade da empresa e fideliza os clientes por meio de interações frequentes com dicas de segurança.

Gestor de Vida Digital

Com foco na gestão dos ativos digitais, essa assistência oferece suporte em casos decontas hackeadas, remoção de dados não autorizados, encerramento de perfis digitais em caso de falecimento e orientações sobre direito digital. É uma solução completa para quem deseja manter o controle sobre sua identidade digital em todas as fases da vida.

Assistência Celular

Em situações de perda, roubo, furto ou clonagem de celular, o serviço orienta o clientesobre os passos a serem tomados para minimizar danos e proteger seus dados. Também oferece instruções preventivas para evitar reincidências, reforçando a importância da segurança digital no dia a dia.

O papel da prevenção e da educação

A cibersegurança eficaz não depende apenas de tecnologia, mas também de pessoas e processos bem estruturados. Segundo o relatório da Brasscom, os três pilares fundamentais da proteção digital são: pessoas, processos e tecnologias. Isso significa que a conscientização dos usuários, a definição de políticas claras e o uso de ferramentas adequadas são igualmente importantes.

A Europ Assistance acredita que a educação digital é um dos principais caminhos para reduzir a vulnerabilidade das pessoas e das empresas. Por isso, nossas soluções incluem conteúdos educativos, alertas personalizados e suporte especializado, promovendo uma cultura de segurança contínua.

Em um cenário onde os ataques digitais se tornam mais sofisticados e frequentes, investir em cibersegurança é mais do que uma necessidade — é uma responsabilidade.

Rogério Guandalini, diretor Comercial, Marketing e Produtos.

*Artigo originalmente publicada na Revista Apólice #311.