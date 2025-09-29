O SindSeg MG/GO/MT/DF, com o apoio do SINCOR/MT – Sindicato dos Corretores do Mato Grosso, lança a campanha “Proteção de Verdade, Só as Seguradoras Podem Garantir”, replicando em Cuiabá uma iniciativa de grande impacto realizada em Minas Gerais. O objetivo é fortalecer a imagem institucional do setor, valorizar o papel do corretor habilitado e ampliar o alcance de informações fundamentais sobre a importância do seguro legal e seguro, contratado com seguradoras devidamente autorizadas e respaldado por lei.

Em 2024, essa campanha foi veiculada em Belo Horizonte, na Região Metropolitana e em sete cidades do interior mineiro, com presença em ônibus, outdoors e canais digitais. Os resultados foram expressivos, demonstrando a relevância de transmitir à sociedade a confiança e a segurança que somente o seguro regulamentado pode oferecer. Diante do êxito alcançado, entendemos que a replicação da ação em Cuiabá e em cidades estratégicas do interior contribuirá para unificar o discurso institucional, fortalecer a cultura do seguro e ampliar o alcance dessa mensagem essencial.

A campanha está sendo veiculada por meio de outdoors em Cuiabá e em cidades do interior, como Rondonópolis, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop e Tangará da Serra; em busdoors que circularão em linhas de ônibus na região central; em spots de rádio nas emissoras Band FM e Gazeta; além de postagens nas redes sociais (Instagram, Facebook e LinkedIn), com mensagens de impacto.