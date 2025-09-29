IturanMOB impulsiona car sharing da Shlomo Sixt em Israel

A Ituran, referência global em soluções de telemática e mobilidade inteligente, anuncia a consolidação de sua tecnologia IturanMob na frota da Shlomo Sixt, o maior serviço de carros compartilhados em Israel. A Sixt é uma das maiores e mais conceituadas empresas de aluguel de veículos do mundo, com presença em mais de 100 países.

O mercado de car sharing em Israel cresce a taxas anuais superiores a 15%, acompanhando uma tendência global que deve ultrapassar US$ 13 bilhões em valor até 2026 (Allied Market Research). Somente a Shlomo Share já conta com dezenas de milhares de usuários cadastrados e disponibiliza veículos em centenas de estações em todo o país.

A plataforma IturanMOB viabiliza controle total da frota em tempo real, incluindo telemetria avançada, monitoramento remoto, suporte emergencial e manutenção preditiva. Para os usuários, a experiência é simples e integrada: reservar, desbloquear e utilizar veículos via aplicativo, 24 horas por dia.

“Estamos conectando inovação e sustentabilidade para transformar a mobilidade urbana. A integração da nossa tecnologia com a Shlomo Share não apenas melhora a experiência do cliente, mas também garante eficiência operacional e retorno sólido para investidores”, afirma PH-Paulo Henrique CEO da IturanMob

Com a parceria, a Shlomo Share amplia sua competitividade, reforçando seu papel de liderança no ecossistema de mobilidade compartilhada em Israel e abrindo caminho para novas oportunidades de crescimento no mercado global.