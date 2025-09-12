CVG-RJ anuncia vencedores do ‘Oscar do Seguro’

O Salão Golden Room, do Copacabana Palace, foi o palco da 49ª edição do tradicional prêmio “Destaques do Ano” de 2024/25, considerado o “Oscar do Seguro”. Organizada pelo Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), a premiação foi entregue aos nomes que mais destacaram-se no setor. Durante o evento, foram apresentados os membros da nova diretoria e do conselho consultivo do CVG-RJ.

A nova presidente da entidade, Sonia Marra, a primeira mulher a ocupar o cargo em toda a história do CVG-RJ, exaltou o CVJ-RJ. “É com imensa honra e emoção que assumo a presidência do CVG-RJ. esta entidade, que há 59 anos contribui para o fortalecimento e a valorização do mercado de seguros de pessoas, me confia agora a responsabilidade de dar continuidade a uma trajetória marcada por conquistas, credibilidade e compromisso com a capacitação dos profissionais do setor”, discursou.

Edson Calheiros, que passou o “bastão” à Sonia Marra, recebeu uma placa comemorativa em agradecimento à gestão exitosa à frente do CVG-RJ, mantendo a missão de capacitar profissionais do setor e de levar a cultura do seguro a todas as famílias brasileiras. “Hoje encerro meu ciclo como presidente desta entidade pioneira e de referência nacional, com um sentimento profundo de gratidão. Foram dois anos de muitos desafios, mas também de grandes conquistas e aprendizados. Registro também o fato de pela primeira vez uma mulher assumir o comando do CVG-RJ. É um marco, representa renovação, diversidade e reconhecimento do talento, e do protagonismo feminino em nosso setor.”

Antes da apresentação da nova diretoria, o ex-presidente do Conselho Consultivo, Octávio Perissé, e o novo presidente, Ademir Marins, agradeceram a confiança e desejaram sucesso aos novos gestores. Além da presidente Sonia Marra, a nova diretoria do CVG-RJ (biênio 2025/2027) é composta por: Leila Nogueira (vice-presidente), Tatiana Antoniazzi (diretora social), Jacqueline Sorensen (diretora de ensino) e Leonardo Villela (diretor financeiro). O conselho consultivo contará com Ademir Marins (presidente) e Enio Miraglia (secretário).

Na sequência, foram anunciados os vencedores do “Oscar do Seguro” 2024/25 em cada uma das 12 categorias: Seguradora do Ano (Bradesco Vida Previdência); Homem de Seguro do Ano (José Adalberto Ferrara, Tokio Marine); Mulher de Seguro do Ano (Karine Brandão, Mapfre); Seguradora de Vida (SulAmérica); Seguradora/Operadora de Saúde (Porto Saúde); Seguradora de Capitalização (Icatu Seguros); Corretora de Seguros (Segplus); Assessoria de Seguros (Nova Fortaleza); Campanha de Marketing (Klini Saúde); Personalidade de Seguro; Abilio Riomayor (Bradesco Seguros); Funcionário(a) Interno (Mary Hellen Fernandes (BVIX Seguradora).

Personalidade do Ano – Ricardo Garrido, presidente do Sincor-RJ, declarou que “ver esse Copacabana Palace, que é um local icônico lotado pelo prestígio que o prêmio tem, pelo prestígio das pessoas e pela vontade de estarem juntas nessa homenagem. Estou na presidência do Sincor-RJ há apenas um ano e meio, mas temos trabalhado de forma incansável para trazer para o mercado de seguros essa contribuição. Estamos conseguindo promover o desenvolvimento do corretor e também do mercado de seguros e chegar mais próximo da sociedade, que é o nosso principal objetivo”, frisou.

Homem de Seguro do Ano – José Adalberto Ferrara, diretor-presidente da Tokio Marine, não pode comparecer para receber o Oscar. Coube ao diretor-executivo de produtos massificados da Tokio Marine, Marcelo Goldman, representá-lo. “É uma grande honra, uma grande alegria, estar representando o nosso presidente para receber o Oscar do Seguro. Ele tem feito um trabalho espetacular. A Tokio Marine saltou de uma posição intermediária para ser uma gigante no mercado. Tínhamos em produção R$ 1,6 bilhão em 2011 e estamos chegando em 2025 a R$ 14 bilhões. Isso ocorre graças à liderança do Ferrara e do trabalho da equipe”, declarou.

Mulher de Seguro do Ano – Karine Brandão, diretora-executiva comercial da Mapfre, não pode comparecer, mas enviou uma mensagem lida por Diego Bifoni que foi representá-la. “É com muita honra que recebo esse prêmio. Como mulher, carioca e profissional com quase 30 anos no setor, sinto o enorme orgulho de estar aqui, mesmo à distância. Desde os 17 anos, quando iniciei a caminhada na corretora de seguros do meu tio, acompanhei essa premiação com muita admiração. Sempre tive comigo o sonho de um dia subir nesse palco e receber esse prêmio. hoje, o sonho se concretiza. Por motivos pessoais, não posso estar com vocês fisicamente, mas o meu coração está. É o reconhecimento de uma jornada longa com propósito, dedicação e amor ao mercado de seguros”, pontuou.

Seguradora do Ano – A Bradesco Vida e Previdência foi representada pelo seu diretor-presidente Bernardo Castello. “O Oscar de Seguro é uma premiação bastante marcante no calendário do mercado segurador do Rio de Janeiro. Este evento promove uma união e um relacionamento mais próximos entre seguradoras e corretoras. É um evento importante e que, sem dúvida nenhuma, está marcado nas nossas histórias e nos nossos corações. Estou aqui com um sentimento de muita felicidade, muita honra, muito orgulho, não só meu, como dos cerca de 830 colaboradores da Bradesco Vida e Previdência, uma empresa que se desafia a cada dia a mudar, a evoluir, a inovar, pensando no cliente, pensando no corretor de seguros, para no final do dia levar cada vez mais proteção aos brasileiros. Muito obrigado!”