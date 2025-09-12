Santander abre vagas para especialistas em seguros e consórcios

O Santander abre mais de 100 vagas para a posição de especialista patrimonial, função estratégica voltada às áreas de seguros e consórcios, com foco em fortalecer o relacionamento com clientes e ampliar sua proteção patrimonial. O profissional será responsável pelo atendimento, consultoria personalizada e estratégias de longo prazo que assegurem a prosperidade dos clientes. Para se candidatar, é necessário ter graduação completa ou estar no último ano do curso, além de conhecimento em Pacote Office.

O especialista realizará atendimentos com visitas presenciais em agências ou em locais escolhidos pelos clientes, apresentando soluções sob medida de proteção patrimonial. O pacote de remuneração inclui salário fixo de R$ 2613,50 acrescido de um bônus garantido de R$ 4.518,70 durante os oito primeiros meses, totalizando R$ 7.000,00 mensais. A partir do nono mês, o profissional mantém o salário fixo e passa a contar com remuneração variável semestral, cuja média chega a R$ 85.000,00.

Entre os benefícios estão: vale-alimentação de R$ 735,14; 13ª cesta alimentação no valor de R$ 712,14; vale-refeição de R$ 45,50 por dia (cerca de R$ 1.001,00 mensais); auxílio creche ou babá de até R$ 496,26; assistência médica; assistência odontológica; e seguro de vida.

O Santander busca profissionais que unam experiência em seguros e consórcios ao propósito de contribuir para que os clientes prosperem. A posição oferece autonomia conduzir atendimentos não apenas nas agências, mas também em visitas externas ou em encontros informais, como cafés ou reuniões de networking.

As inscrições podem ser feitas no link: https://santander.wd3.myworkdayjobs.com/pt-BR/SantanderCareers/job/Evergreen/Banco-de-Talentos—Especialista-Patrimonial—BRASIL_Req1487930.