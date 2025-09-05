Corretor + Sustentável: Mapfre engaja profissionais em ESG

EXCLUSIVO – Eventos climáticos extremos, pressão por práticas ESG e mudanças no comportamento dos consumidores colocaram a sustentabilidade no centro das discussões corporativas. Diante disso, a Mapfre decidiu dar um passo que visa engajar um público estratégico, ou seja, os corretores de seguros através da campanha “Corretor + Sustentável” que propõe transformar esses profissionais em agentes ativos da agenda socioambiental, unindo conscientização, certificação e reconhecimento.

De inundações históricas a ondas de calor recordes, os sinais das mudanças climáticas se intensificaram nos últimos anos. Para muitas empresas, essa realidade deixou de ser um tema restrito a relatórios anuais e passou a impactar diretamente o negócio, influenciando desde a precificação de riscos até a relação com clientes e investidores.

“Existe uma urgência climática e social que não podemos ignorar. Como gestora de riscos, a Mapfre já atua com uma estratégia de sustentabilidade, mas queremos ampliar essa visão para a nossa rede de corretores”, afirmou Fátima Lima, diretora de Sustentabilidade da companhia, durante o lançamento do programa. Segundo ela, o objetivo é colocar o corretor no centro da estratégia, criando oportunidades de geração de valor, diferenciação no mercado e impacto positivo na sociedade.

O programa é estruturado com base nos três pilares ESG – ambiental, social e governança – e oferece um catálogo com iniciativas que podem ser incorporadas no dia a dia do corretor. A ideia é mostrar que muitas práticas sustentáveis já fazem parte da rotina desses profissionais, mas precisam ser reconhecidas, mensuradas e comunicadas.

Para intensificar e incentivar a participação, a Mapfre criou um sistema de pontuação gamificado, no qual os corretores que atingirem determinadas metas acumulam pontos, recebem certificações e prêmios simbólicos que refletem conceitos de economia circular. “Desenvolvemos um troféu exclusivo feito a partir de resíduos da nossa operação, simbolizando a circularidade e o reaproveitamento de materiais”, explicou Fátima Lima.

No final da campanha, os melhores colocados no ranking serão premiados com uma experiência imersiva no Jalapão, um destino reconhecido por sua biodiversidade e práticas de turismo sustentável.

Além da certificação, cada participante receberá um relatório individual de impacto socioambiental, evidenciando as práticas sustentáveis implementadas ao longo da campanha. Na visão da diretora, essa ferramenta será estratégica para os negócios. “Queremos que os corretores tenham indicadores claros que possam ser usados na comunicação com clientes, fortalecendo a imagem de um profissional que gera valor não apenas com produtos, mas também com responsabilidade social e ambiental”.

Leonardo Marins, diretor territorial São Paulo, reforçou que a campanha vai além de metas comerciais. “Nunca se falou tanto em sustentabilidade como nos últimos anos. Precisamos fazer a nossa parte e conclamar nossos parceiros de negócios a levarem isso na sua essência. O Corretor + Sustentável é uma forma de incentivar essa mudança com engajamento e reconhecimento”, afirmou.

Para Marins, a iniciativa é inovadora porque conecta negócios, educação e propósito. “No fim da jornada, o corretor mais engajado não apenas ganhará um prêmio, mas terá incorporado uma mentalidade sustentável no seu dia a dia”.

A companhia já possui um portfólio consistente de práticas ligadas à sustentabilidade. Entre elas, o projeto Floresta Mapfre, voltado para compensação de carbono e impacto social, que prevê o plantio de 42 mil mudas nativas em uma área equivalente a 30 campos de futebol. Há também ações que unem esporte e preservação, como o compromisso de plantar três árvores a cada gol marcado durante a CONMEBOL Libertadores, além dos programas de inclusão sociai e cultural como o Mapfre na Favela.

Ou seja, com a campanha, a estratégia tende a demonstrar a participação ativa da rede de corretores. Eles passam a ser um elo fundamental na disseminação da cultura ESG no setor de seguros.

O mercado segurador, por sua natureza, lida diretamente com riscos, portanto esses riscos climáticos e sociais estão entre os mais desafiadores atualmente. Engajar os corretores nessa agenda significa preparar a base do setor para um futuro em que responsabilidade ambiental, transparência e ética serão diferenciais competitivos. “Cada ação conta. Ao colocarmos corretores no centro dessa estratégia, ampliamos o impacto da sustentabilidade e criamos valor para toda a cadeia”, concluiu Fátima.

