ABGR: O futuro do gerenciamento de riscos para a sociedade

É fato que o gerenciamento de riscos vem ganhando cada vez mais relevância na sociedade, haja vista o aumento constante no nível de incertezas. Mudanças climáticas, pandemias, ciberataques, instabilidades políticas e econômicas são apenas algumas das ameaças que evidenciam a importância de incorporar práticas de gestão de riscos em todas as esferas sociais.

Para tornar o gerenciamento de riscos mais acessível a amplas camadas da população, além do ambiente corporativo, é necessário investir fortemente em educação e comunicação acessível. Isso significa traduzir os conceitos técnicos em uma linguagem simples, aplicável ao planejamento urbano e social. Exemplos disso seriam a criação de manuais, guias e ferramentas digitais que ajudem pessoas comuns a identificar e mitigar riscos do cotidiano.

A transparência é outro fator essencial para que a sociedade valorize o gerenciamento de riscos. Muitas vezes, as decisões relacionadas a riscos são tomadas sem o devido envolvimento da comunidade ou dos stakeholders. A transparência não apenas fortalece a confiança, mas também educa. Compartilhar relatórios, bem como as justificativas das decisões tomadas, permite que todos compreendam o valor da gestão de riscos como parte da governança e do planejamento responsável.

Além disso, a tecnologia se apresenta como grande aliada do futuro. Ferramentas como inteligência artificial, big data, blockchain e outras já transformam a forma como os riscos são identificados, monitorados e tratados. Sensores em casas, veículos e equipamentos detectam anomalias antes que causem danos. Algoritmos avançados ajudam a prever eventos adversos com maior precisão, enquanto plataformas digitais facilitam a comunicação e a resposta rápida. Aplicativos podem auxiliar cidadãos a avaliar exposições a riscos e agir com cautela.

Tanto indivíduos quanto organizações podem se proteger melhor quando contam com um sistema eficaz de GR. Famílias podem prevenir acidentes domésticos ou evitar golpes financeiros. Empresas, por sua vez, conseguem mitigar impactos operacionais e manter a continuidade dos negócios, mesmo em situações adversas. A capacidade de se antecipar, resistir e se recuperar de crises depende da identificação estruturada e proativa dos riscos, tanto nas organizações quanto na sociedade em geral.

As seguradoras continuarão a desempenhar um papel estratégico, ao apresentar modelos de gestão de riscos baseados na prevenção, análise de dados e acompanhamento contínuo das exposições. A eficácia de seus serviços dependerá de uma abordagem integrada e preventiva, em que a seguradora não apenas indeniza, mas atua como parceira de seus clientes.

Quanto à atuação do risk manager (gestor de riscos), apesar de ainda pouco conhecida do grande público, ela tem ganhado crescente relevância. Muitas vezes suas atribuições são confundidas, contudo, seu papel é amplo e estratégico. Esse profissional atua na identificação, avaliação, mitigação e monitoramento de riscos, propondo estratégias alinhadas à realidade organizacional. À medida que os desafios se tornam mais complexos, o gestor deve ser visto como um agente essencial na criação de valor e na prevenção de perdas.

O futuro do gerenciamento de riscos aponta para uma abordagem mais humanizada, tecnológica e integrada ao cotidiano. O desafio está lançado: tornar o risco mais compreensível, relevante e, acima de tudo, gerenciável por todos. Para isso, é preciso quebrar barreiras de linguagem e formar profissionais mais preparados para atuar além dos muros corporativos.

Luiz Otavio Artilheiro, presidente da Associação Brasileira de Gerenciamento de Riscos.

*Artigo originalmente publicada na Revista Apólice #311.