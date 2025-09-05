Allianz apresenta novo diretor Regional Norte e Nordeste

A partir de 9 de setembro, Eduardo Fazio assumirá o cargo de diretor Comercial Regional Norte e Nordeste da Allianz Seguros. “Estou muito feliz por integrar o time neste momento de aceleração da companhia. Enxergo essa oportunidade como promissora, por acreditar no potencial de desenvolvimento de negócios nas regiões onde atuarei. Com uma trajetória construída a partir da proximidade com corretores e assessorias, poderei contribuir para fortalecer a presença da Allianz nessas localidades”, comenta Fazio.

O executivo passará a integrar a diretoria Executiva Comercial, liderada por Nelson Veiga, tendo como pares Alexandro Barbosa (Regional Minas Gerais e Centro-Oeste), Cleide Camilotto (Regional Sul), Luciano Ambrosini (Regional São Paulo Interior), Paulo Ayres (Regional São Paulo Capital e interino Regional Rio de Janeiro e Espírito Santo) e Soraia Silva (Parcerias).

Eduardo possui mais de 28 anos de experiência no mercado de seguros, com toda sua trajetória profissional desenvolvida em estados das regiões Norte, Nordeste e Sudeste, atuando com seguros de varejo e corporativos. É graduado em Administração de Empresas pela UNICE, possui MBA em Liderança Organizacional pela Fundação Dom Cabral, além de curso de extensão de Gestão de Projetos na FGV. Ao longo de sua carreira, acumulou passagens como responsável por áreas comerciais nas seguradoras SulAmérica ING, Zurich (em dois períodos distintos), Sompo e HDI.