EXCLUSIVO – A Bradesco Seguros colocou em operação o seu novo Programa Recompensa, voltado a reconhecer o desempenho dos corretores e criar mecanismos de estímulo para diferentes perfis de profissionais. O modelo prevê remuneração adicional e estabelece critérios claros de participação, com destaque para produção mínima mensal e crescimento anual, além de condições específicas para novos cadastrados.

Para Leonardo Freitas, diretor Comercial da Bradesco Seguros, a proposta é oferecer mais transparência na relação com os parceiros, permitindo que cada corretor acompanhe em tempo real sua performance e histórico de resultados por meio do Portal de Negócios. A iniciativa, segundo ele, busca consolidar uma dinâmica de longo prazo no relacionamento com a rede de distribuição e ampliar a eficiência comercial no setor.

O que motivou a criação do Programa Recompensa da Bradesco Seguros e qual é o principal objetivo?

LF: O Programa Recompensa foi criado com o propósito de fortalecer ainda mais a nossa parceria com os corretores, reconhecendo e valorizando o papel fundamental que desempenham no mercado. A iniciativa premia aqueles que mantêm um desempenho consistente, ao mesmo tempo em que abre espaço para corretores recém-cadastrados ou sem produção anterior, oferecendo condições específicas para impulsionar sua trajetória. Mais do que um programa de remuneração, é uma plataforma de incentivo, transparência e valorização — pensada para estimular o crescimento sustentável e reforçar o protagonismo dos corretores em cada etapa da jornada.

Quais são os critérios de participação e como funciona o processo de adesão?

LF: Para participar do Programa Recompensa é necessário atender a dois critérios principais: alcançar uma produção mínima de R$ 15 mil mensais e apresentar crescimento anual superior a 10%. Corretores recém-cadastrados ou com histórico de produção inativo também são contemplados, com condições específicas e justas para incentivar sua evolução. A adesão é simples: basta realizar o aceite diretamente pelo Portal de Negócios. O programa está disponível logo na página inicial, e o corretor conta com acesso ao painel de performance, histórico de remuneração e acompanhamento em tempo real — tudo pensado para garantir transparência, controle e estímulo ao crescimento contínuo.

Quais inovações digitais o programa traz para a rotina do corretor?

LF: O Programa Recompensa se destaca pela experiência digital intuitiva. Ele está integrado ao Portal de Negócios, com acesso direto, painel diretivo e histórico completo de remunerações. Tudo está disponível em tempo real para o corretor acompanhar sua performance e ganhos com transparência e autonomia. Essa nova jornada fortalece a relação com os corretores com mais agilidade, rentabilidade e reconhecimento.

Como foi o lançamento e qual foi a recepção dos corretores?

LF: Lançado em 23 de junho deste ano, o evento reuniu mais de 2 mil corretores parceiros de todo o país, em uma demonstração clara de nosso compromisso com esse canal fundamental. Na ocasião, foram apresentadas as funcionalidades e diferenciais da plataforma, gerando grande engajamento e recepção muito positiva por parte dos corretores, que destacaram a usabilidade e a percepção de valorização.

Quais são os benefícios que o Programa Recompensa oferece aos corretores?

LF: Além do incentivo financeiro por meio de comissão adicional, o programa oferece total visibilidade sobre seus resultados. O corretor gerencia sua própria performance com clareza, acessando painéis intuitivos, histórico detalhado e acompanhamento de ganhos. É uma ferramenta que promove transparência, reconhecimento e maior envolvimento com suas metas de forma eficiente.

6. Qual o impacto esperado desse programa no relacionamento de longo prazo com os corretores?

LF: O Programa Recompensa reforça uma relação de parceria de longo prazo, mostrando que valorizamos desempenho e investimento contínuo. Promove confiabilidade, engajamento e profissionalização, ao mesmo tempo que impulsiona os negócios com mais eficiência, rentabilidade e reconhecimento.

N.G