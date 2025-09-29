Os desafios e as oportunidades para ampliar o acesso da população brasileira ao seguro de vida e à previdência foram tema de debate durante o 20º Congresso dos Corretores de Seguros de São Paulo (Conec) 2025, realizado na sexta-feira, 26. O papel estratégico dos corretores para a educação financeira e a disseminação da cultura de proteção na sociedade foram destacados pelo vice-presidente de Parcerias Comerciais da Prudential do Brasil, Carlos Cortez. O seguro de vida é um dos ramos que mais cresce no Brasil e, atualmente, apenas 18% da população conta com alguma proteção de vida e 9% com previdência privada, indicando o potencial do mercado para os corretores.

O executivo participou do painel “A importância do seguro de vida e da previdência na sociedade”, ao lado de Mara Sutto, CEO e fundadora da Suria Corretora de Seguros, Carlos Caporali, diretor regional do Sincor-SP, Paulo Souza presidente do Sindseg Santos-SP, Raimundo Nonato, corretor especialista em Vida e Saúde, e Roberto Lopes Passos, sócio-fundador da OESPE Corretora.

“Em um país onde a maioria da população possui pouco ou nenhum conhecimento sobre educação financeira, o corretor de seguros desempenha um papel fundamental ao contribuir para o planejamento das pessoas e para a conscientização das famílias sobre o seguro de vida. A proteção se tornou uma ferramenta poderosa para promover longevidade com mais saúde e tranquilidade”, disse Cortez.

No primeiro semestre de 2025, o mercado de seguros de pessoas pagou R$ 8,3 bilhões em benefícios, mostrando a relevância da proteção financeira para a sociedade. Os produtos mais acionados tem sido os de uso em vida. Um exemplo é a cobertura de Doenças Graves, cujo pagamento de benefícios cresceu, em média, 20% no mercado nos últimos 10 anos.

“Nosso compromisso é apoiar os corretores com soluções que façam sentido para cada cliente, em cada momento de vida”, afirma Cortez.