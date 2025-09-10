Em pouco mais de quatro anos no Brasil, transformamos o que começou como um projeto em uma planilha de Excel em uma operação robusta, com mais de 170 colaboradores espalhados pelo país, chegando a 10 mil apólices emitidas por mês para mais de cinco mil clientes diferentes. No caminho, assumimos a liderança em riscos de engenharia¹, ajudamos o grupo Avla a subir cinco posições no ranking PASA e entrar para o TOP 5 de riscos financeiros na América Latina², e dobramos de tamanho a cada ano de operação no país.

Esse crescimento acelerado tem um ponto central: nossa forte cultura digital, movida pela inovação. Desde nossa fundação no Chile, em 2014, com foco em riscos financeiros, expandimos para o Peru em 2016, México em 2020 e, menos de um ano depois, começamos a desenhar nossa presença no Brasil. Em 2024, chegamos aos Estados Unidos e ampliamos nosso portfólio para o P&C, consolidando uma atuação continental.

O segredo? Uma cultura digital que nasce no produto. No mercado de seguros, a lógica sempre foi criar produtos e depois buscar clientes. Nós invertemos essa ordem. Escutamos corretores e clientes, identificamos necessidades e, a partir daí, desenvolvemos soluções digitais que simplificam processos, eliminam barreiras e seguem todas as normas regulatórias, em portais proprietários e de tecnologia feita em casa.

Essa abordagem nos permite agir com velocidade, adaptando coberturas e fluxos para diferentes setores e portes de empresas, sem perder a robustez técnica exigida pelo setor. A tecnologia não é um acessório: é a estrutura que sustenta nosso modelo e garante escalabilidade.

Ao lado da inovação, cultivamos uma comunicação livre do “segurês”. Nosso posicionamento, resumido no lema “Seguros. Sem enrolação.”, é mais do que um slogan: é nosso compromisso de entregar produtos e processos claros, objetivos e acessíveis para todos os tamanhos de empresas.

Dentro de um setor historicamente marcado por contratos extensos, linguagem complexa e pouca diferenciação, acreditamos que clareza é um vetor de inclusão. Empresas que antes não viam valor ou não compreendiam plenamente um seguro agora podem tomar decisões rápidas e embasadas.

Os resultados mostram que essa estratégia funciona: já são R$ 500 milhões em prêmios emitidos desde a chegada ao Brasil, sendo R$ 250 milhões somente em 2024. No mesmo período, passamos por quatro escritórios diferentes, sempre acompanhando a expansão da equipe e da operação.

Nossa cultura digital também cria proximidade entre corretores, clientes e a seguradora, reduzindo a burocracia, aumentando a previsibilidade e permitindo que as empresas se concentrem no que realmente importa: o crescimento de seus negócios.

Nossa proposta é clara: desafiamos o modelo tradicional sem ignorar o que ele construiu de sólido. Valorizamos a experiência técnica do setor, mas a combinamos com agilidade, design de produto centrado no cliente e uma visão de longo prazo para o uso de dados e tecnologia, sempre aliados às determinações de nosso órgão regulador.

Olhamos para o futuro como quem constrói um caminho sólido, e não apenas como quem quer inovar por inovar. A inovação é o meio, não o fim. É ela que sedimenta nossa operação e nos prepara para expandir ainda mais a proteção a empresas de todos os portes. E seguiremos assim, fazendo seguros, sem enrolação, usando a tecnologia para trazer flexibilidade, proximidade e clareza a todos os nossos clientes e parceiros.

Felippe Astrachan, CEO da Avla Seguros.

*Artigo originalmente publicada na Revista Apólice #311.