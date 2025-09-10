AIDA Brasil lança podcast sobre Direito do Seguro

A AIDA Brasil anuncia o lançamento do AIDA Cast, seu novo canal de debates dedicado ao Direito do Seguro, criado para promover reflexões, análises e discussões de alto nível sobre o setor. O projeto tem como objetivo ampliar o diálogo acadêmico e institucional, levando conteúdo de qualidade para associados, profissionais do mercado e demais interessados nas transformações do mercado de seguros.

O episódio inaugural do AIDA Cast já está disponível e aborda a Lei 15.040, que traz mudanças significativas para os contratos de seguro no Brasil. Entre os principais temas discutidos estão o dever de informar, os prazos de regulação de sinistros, os reflexos para os corretores e o direito temporal, além de outros pontos que devem impactar profundamente o setor.

O bate-papo contou com a participação de Maria Amelia Saraiva, Presidente da AIDA Brasil; Inaldo Bezerra, Vice-Presidente da AIDA Brasil; Víctor Benes, Diretor Acadêmico; e Marcelo Barreto Leal, Diretor de Comunicação da entidade, e foi mediado por Sergio Ruy Barroso de Mello, Presidente do Conselho da AIDA Brasil. A conversa foi direta, objetiva e esclarecedora, sendo considerada essencial para profissionais que desejam compreender as repercussões práticas e jurídicas da nova lei.