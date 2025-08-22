Susep amplia ações de educação securitária e previdenciária

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) tem intensificado sua atuação em educação securitária e previdenciária, desenvolvendo iniciativas voltadas a ampliar o conhecimento da sociedade sobre seguros, previdência complementar aberta, capitalização e proteção patrimonial. O objetivo é fortalecer a cidadania financeira, apoiar a defesa do consumidor e contribuir para o desenvolvimento do mercado supervisionado.

Entre as ações recentes, destaca-se o Diálogo Setorial “Desafios e Inovação na Educação Securitária e Previdenciária”, realizado em 05 de agosto, na sede da Susep, no Rio de Janeiro. O encontro contou com a participação do Superintendente Alessandro Octaviani, dos Diretores Júlia Normande Lins, Airton Almeida e Carlos Queiroz, além do Coordenador-Geral de Estudos Econômicos, Paulo Miller, e da Ouvidora da Autarquia, Aline Velozo. Representantes do Ministério da Previdência Social (MPS) e convidados do setor supervisionado também estiveram presentes.



O evento foi estruturado em três painéis temáticos: caminhos para uma sociedade mais segura e consciente; educação previdenciária: um compromisso do setor com a sociedade; e a educação financeira como instrumento de defesa do consumidor. A gravação completa está disponível no canal da Susep no YouTube.

Outra frente importante é o acordo de cooperação técnica firmado em 2024 pela Susep com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Ministério da Previdência Social (MPS), o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). A iniciativa, denominada Educação Financeira na Escola, tem como foco a realização de cursos para professores do ensino fundamental, que estão disponibilizados na plataforma do Sebrae Nacional.

Além disso, a Autarquia participa do programa Na Ponta do Lápis, desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com os membros do Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF), atualmente presidido pela Susep. O programa tem como meta a criação de uma matriz de letramento financeiro para estudantes do ensino fundamental e médio, fortalecendo a inserção da educação financeira no ambiente escolar.

A autarquia também mantém o programa Meu Futuro Seguro, voltado a levar informação direta à população por meio de publicações no Instagram , no LinkedIn e no site da Susep . A iniciativa integra o planejamento estratégico da instituição e apresenta, de forma simples e acessível, as principais características dos produtos supervisionados.

Para a Susep, a educação securitária e previdenciária é essencial para que consumidores compreendam melhor os produtos disponíveis, façam escolhas mais conscientes e exerçam plenamente seus direitos. Com isso, promove-se não apenas a proteção dos cidadãos, mas também o fortalecimento do mercado de seguros, previdência e capitalização no Brasil.