AXA lança plataforma digital para Seguro Garantia

A AXA no Brasil avança em sua jornada de transformação digital com o lançamento da nova Plataforma do Seguro Garantia. Agora, contamos com um processo de cotação e emissão é 100% digital, oferecendo uma experiência mais ágil e simplificada, e ampliando o perfil de corretores e clientes atendidos pela companhia.

Pensada para dar mais autonomia aos corretores e otimizar suas rotinas, a plataforma traz um produto que passou por uma revisão completa das condições técnicas e comerciais. Entre os principais diferenciais estão a abrangência de riscos, com atendimento a múltiplas modalidades e configurações robustas em conformidade técnica; a automação inteligente, que permite aprovação automática de limites e taxas — recurso ainda pouco comum entre seguradoras que atuam com Garantia no Brasil; a velocidade, com emissão de apólices em menos de um minuto, acelerando significativamente o processo; e a integração eficiente, que inclui validação imediata de CNPJ, integração via API e acesso facilitado às demais áreas da companhia.

“Acreditamos que a digitalização deve ser uma aliada do corretor, oferecendo ferramentas que simplificam sua rotina sem abrir mão da análise técnica quando necessária, algo essencial no mercado de seguros”, afirma Denis Maelaro, Diretor de P&C e Specialties da AXA no Brasil.

Com essa iniciativa, a companhia amplia o portfólio de produtos com processos totalmente digitais, como os seguros Condomínio, Auto Frota, RC Geral, E&O e D&O, e reforça seu compromisso com a eficiência e a inovação.

Para solidificar esta nova fase da companhia, a AXA trouxe Fábio Scatigno como novo Superintendente de Garantia da empresa, que chega com a missão de revisitar o produto e liderar a fase final do processo de digitalização. “O objetivo é transformar a experiência de corretores e clientes, abrindo caminho para novas oportunidades de negócio com mais agilidade e personalização. Estou muito feliz com a oportunidade de me juntar ao time da AXA e tenho certeza de que a plataforma vai agregar em eficiência e agilidade no atendimento dos nossos clientes”, destaca.

Fabio tem uma trajetória robusta e experiência nas áreas de Garantia, Resseguros e Gerenciamento de Riscos em companhias como Aon, XP Investimentos e Marsh McLennan, inclusive com atuações como expatriado no Equador e no México pela Horiens Risk Advisors.