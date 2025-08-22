O CEO da APet, Luiz Gênova, esteve presente no CONARH 2025, a convite da Mixtra, empresa do grupo DB1 e referência em soluções para RH com tecnologia e automação, e passa a oferecer os planos de saúde pet da APet em suas plataformas.

O maior evento de gestão de pessoas da América Latina acontece de 19 a 21 de agosto, no São Paulo Expo. Com o tema “Potencializando Conexões”, as plenárias e a feira de negócios trouxeram novidades e tendências sobre o futuro do trabalho no setor de recursos humanos, além de oportunidades de networking.

A APet investe na estratégia para democratizar o acesso à saúde e cuidados aos pets. A empresa está cada vez mais próxima das áreas de RH e Capital Humano das empresas, para oferecer benefícios que incluem os pets dos colaboradores, reconhecendo os animais de estimação como membros da família. “Nosso plano de saúde e assistência pet chega aos colaboradores com condições especiais, levando bem-estar não só para os tutores, mas também para seus companheiros de quatro patas”, declarou Gênova.

Durante o CONARH, membros do Instituto Redddogs tiveram um encontro com o CEO da APet, com o propósito de reforçar a importância do fomento ao ganho social, motor, disciplinar e de tudo que vá de encontro com o universo e as necessidades dos Portadores de Necessidades Especiais, para gerar um impacto positivo na qualidade das famílias atípicas brasileiras.

“Apoiamos o trabalho do Instituto Redddogs. Preparar os cães de assistência para auxiliar na interação homem-cão para famílias que possuem o PNE, seja um TEA ou um cadeirante, é essencial, para que as mesmas possam colher os benefícios do afeto do cão ao seu lado em tempo integral, precisa ser reconhecido pela sociedade”, concluiu o executivo.