SulAmérica unifica produtos em nova plataforma digital

A SulAmérica Vida, Previdência e Investimentos acaba de lançar o novo Espaço do Cliente, uma plataforma digital que unifica consultas aos produtos de Vida, Previdência e Investimentos para proporcionar ao usuário uma jornada mais fluida, intuitiva e eficiente, com funcionalidades atualizadas e visual renovado.



O Espaço do Cliente traz uma interface moderna, com login otimizado por token, gráficos interativos de rentabilidade dos fundos de previdência e acesso responsivo por celular, tablet ou desktop reunidos em um só local. A novidade foi criada para facilitar a vida do beneficiário e para dar acesso a decisões mais precisas sobre seu futuro financeiro.



Para Marcelo Mello, CEO da SulAmérica Vida, Previdência e Investimentos, a reformulação da plataforma reflete o compromisso da empresa com a inovação contínua e com a experiência digital dos seus clientes. “Unificar Vida, Previdência e Investimentos em uma única plataforma reforça nossa proposta de colocar o cliente no centro das decisões. Mais do que uma reformulação visual, o novo Espaço do Cliente foi pensado para garantir praticidade, controle e uma experiência digital de alto nível”, afirma Mello.