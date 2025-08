Procura por seguro RC cresce entre pequenas frotas de ônibus

Com o aumento de 26% nas mortes em acidentes envolvendo ônibus e caminhões registrados nas rodovias federais em 2024, segundo dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal, cresceu a busca por proteção no transporte de passageiros, em especial, o seguro de Responsabilidade Civil Ônibus (RCO).

O produto desenvolvido pela Essor Seguros, em parceria com a Livonius MGA, apresentou no primeiro semestre de 2025, um crescimento de 10,41% na emissão de apólices para frotas de um a 10 veículos, no comparativo ao mesmo período de 2024, mesmo considerando cancelamentos — o que evidencia o aumento da adesão entre pequenos empresários que operam com o transporte de passageiros em ônibus, micro-ônibus, vans, veículos de turismo, transporte escolar e fretamento. ”O seguro RCO é obrigatório, mas muitos ainda desconhecem essa exigência ou acabam operando de forma irregular por falta de informação e fiscalização efetiva”, esclarece Leandro Poli, Chief Underwriting Office da Essor.

Além das coberturas tradicionais de danos materiais e corporais a passageiros e terceiros (despesas médicas, hospitalares, odontológicas; morte acidental e invalidez permanente; honorários advocatícios e danos cruzados) o seguro RCO oferecido pela Essor, oferece um atendimento humanizado em tempo integral, com destaque para a agilidade na emissão, regulação e suporte técnico especializado, essencial para quem trabalha com pequenas frotas. “Acreditamos que proteger vidas é também assegurar o negócio. Com um produto sólido, suporte 24h e comunicação empática, temos visto o perfil do pequeno empresário cada vez mais interessado em fazer a coisa certa, de forma regularizada e segura”, reforça Andreas Mayer, Chief Operations Officer da Livonius MGA, considerada a mais antiga administradora e subscritora de seguros do país.

Para Juliano Menin, Chief Business Officer da instituição, esse movimento de adesão é reflexo direto da evolução da consciência empreendedora no setor. “Temos observado um amadurecimento na postura dos empresários de frotas menores, que hoje reconhecem no seguro não apenas uma obrigatoriedade legal, mas um investimento estratégico na continuidade do negócio. Nosso papel tem sido justamente o de apoiar esse processo, com informação clara, soluções acessíveis e parcerias que reforcem a credibilidade do setor”, destaca Juliano.

Para a Essor, a busca pelo seguro RCO deve continuar em alta nos próximos meses, sobretudo entre os empresários do setor atentos às exigências legais e à sustentabilidade do próprio negócio. Diante do crescimento do turismo rodoviário e do transporte escolar, somado aos desafios logísticos e à maior rigidez regulatória, a expectativa é de expansão do segmento.