BB Seguridade lucra R$ 2,2 bi no 2T25, alta de 19,7%

A BB Seguridade reportou ao mercado lucro líquido gerencial recorrente, que não considera os efeitos do IFRS 17 e eventos classificados como extraordinários, de R$ 2,2 bilhões no segundo trimestre de 2025, uma alta de 19,7% em relação ao 2T24.

No acumulado do semestre, o resultado alcançou R$ 4,2 bilhões, refletindo crescimento de 14,0% sobre igual período anterior. O desempenho é atribuído à forte expansão do resultado financeiro combinado, impulsionado pela gestão financeira da holding, e expansão do saldo das aplicações financeiras combinadas das empresas do grupo.

O resultado operacional combinado da BB Seguridade e de suas investidas também contribuiu para a evolução do resultado, com alta de 7,6% (líquido de impostos), impulsionado tanto pelo incremento nos prêmios ganhos e melhora da sinistralidade na Brasilseg como pelo crescimento das receitas de corretagem na BB Corretora.

André Haui, presidente da BB Seguridade, afirma que “os resultados do segundo trimestre refletem a consistência da nossa estratégia, centrada na geração de valor para clientes, acionistas e sociedade, com foco na eficiência operacional, na busca incessante pela inovação e gestão robusta dos ativos financeiros. Mesmo diante de um cenário desafiador, com ajustes regulatórios e volatilidade nos mercados, conseguimos ampliar nossa rentabilidade, com nosso ROAE atingindo aproximadamente 90%. Entregamos um lucro líquido recorrente superior ao mesmo período do ano passado em aproximadamente 20%. Esse desempenho é fruto do comprometimento das equipes nas nossas empresas controladas e da nossa capacidade de adaptação, gestão e governança de participações com foco em resultados cada vez mais fortes.”

Destaques por empresa do grupo: