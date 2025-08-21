Sincor-GO realiza mais uma edição de sua Feijoada anual

O Sindicato dos Corretores de Seguros de Goiás (Sincor-GO) promoveu, no último sábado (16), a edição anual da Feijoada, evento que reuniu corretores de seguros, representantes de companhias, parceiros comerciais e convidados.

A iniciativa, que integra o calendário da entidade, teve como objetivo proporcionar um espaço de integração entre os profissionais do setor. A programação incluiu almoço, música ao vivo e sorteios de brindes, além de momentos para networking entre os participantes.

De acordo com informações do sindicato, a Feijoada registrou presença significativa de corretores experientes e também de novos profissionais que ingressaram recentemente no mercado, movimento que vem se tornando mais frequente nos encontros promovidos pela entidade. Para a diretoria, esse aspecto reflete o processo de renovação da categoria e a necessidade de ações que estimulem a aproximação entre diferentes gerações de profissionais.

O evento também contou com o apoio de seguradoras e entidades ligadas ao mercado, que participaram da organização e patrocinaram parte da estrutura. Segundo o Sincor-GO, parcerias desse tipo são fundamentais para a viabilização das atividades que têm como propósito o fortalecimento institucional da categoria.

A Feijoada é um dos encontros tradicionais do sindicato e ocorre anualmente com o objetivo de criar oportunidades para troca de experiências entre os participantes e para reforçar as relações profissionais no setor.

