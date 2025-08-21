A Zurich Seguros está com vagas abertas para a edição de 2026 do seu programa de estágio. Podem se candidatar estudantes universitários cursando o penúltimo ou último ano das áreas de Administração, Engenharia, Direito, Ciências Atuariais, Tecnologia, Economia, Estatística, Jornalismo e Relações Públicas. As oportunidades são destinadas para a matriz, em São Paulo, e as inscrições, que vão até 26 de setembro, devem ser feitas pelo site da Cia de Estágios, consultoria parceira da iniciativa.

O novo ciclo do programa de estágio contempla vagas afirmativas para grupos minorizados, como LGBTI+ e pessoas com deficiência (PcDs), com prioridade para a contratação de pessoas pretas e pardas. Com isso, a Zurich reforça seu compromisso com um ambiente mais inclusivo, diverso e acolhedor.

O programa de estágio é desenvolvido no modelo híbrido de trabalho (duas vezes por semana no escritório e três em home office), com carga horária de 6 horas por dia e direito a bolsa-auxílio de R$ 2,5 mil. Além disso, a empresa oferece benefícios como vale-refeição, vale-transporte, assistência médica e odontológica, descontos em academias, atendimento psicológico e telemedicina, além de acesso à UniZurich (universidade corporativa da empresa), plataforma para desenvolvimento de idiomas e uma trilha dedicada a desenvolvimento com treinamentos técnicos e comportamentais.

Com índice de efetivação de 90%, o programa reforça a aposta da companhia na formação e retenção de talentos diversos. Ao longo do estágio, os estudantes participam de atividades práticas e encontros com lideranças, aprofundando seu conhecimento sobre o mercado segurador e suas possibilidades de carreira.

“O programa é estruturado para que os estudantes possam colocar em prática o que aprendem e se desenvolver em um ambiente acolhedor e desafiador”, diz Carlos Toledo, diretor executivo de Pessoas & Cultura da Zurich Seguros. “Nosso propósito é ampliar a representatividade dentro da companhia e oferecer oportunidades reais de desenvolvimento e crescimento profissional”, conclui.