A Superintendência de Seguros Privados (Susep) divulgou, em seu site, a edição mais recente do Boletim Susep, com informações consolidadas do setor supervisionado até junho de 2025. O mercado arrecadou R$ 206,06 bilhões no primeiro semestre do ano, variação negativa de 1,67% em termos nominais frente ao mesmo período de 2024, quando o resultado foi de R$ 209,56 bilhões.

As indenizações, resgates, benefícios e sorteios totalizaram R$ 131,31 bilhões entre janeiro e junho, representando crescimento nominal de 9,96% na comparação anual.

Os seguros de danos e de pessoas (com exceção do VGBL) alcançaram R$ 106,91 bilhões em arrecadação, alta nominal de 8,09% em relação ao primeiro semestre de 2024. No segmento de danos, o seguro auto manteve a maior participação, com 41,4% do total, somando R$ 28,92 bilhões em prêmios — crescimento de 5,94% em termos nominais e de 0,73% em termos reais.

Nos seguros de pessoas, o destaque foi o seguro de vida, com R$ 18,15 bilhões arrecadados, avanço de 10,78% em termos nominais e 5,32% em termos reais em relação ao mesmo período de 2024.

Entre os produtos de acumulação, as contribuições somaram R$ 82,26 bilhões até junho, queda nominal de 13,93% frente ao primeiro semestre de 2024. Subtraídos os resgates e benefícios, a contribuição líquida para esses produtos foi de R$ 6,31 bilhões no semestre.

Já o segmento de capitalização registrou desempenho positivo, com R$ 16,89 bilhões arrecadados, alta nominal de 12,01% e real de 6,48% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Esses e outros dados estão detalhados no Boletim Susep de junho, disponível no site da Autarquia. Para consultar os indicadores de forma interativa, acesse também o Painel de Inteligência do Mercado de Seguros, o Painel Susep.