ANTT e CNseg treinam gestores para uso de seguros em obras

A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), junto à Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), realizou, nesta terça-feira (19), em Brasília (DF), o “Workshop Seguros Aplicáveis aos Transportes Terrestres”. O evento técnico, em parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), contou com especialistas do setor de seguros e de infraestrutura terrestre para debater sobre seguros aplicáveis a rodovias e ferrovias, suas coberturas e particularidades.

A superintendente de Relacionamento com o Poder Executivo da CNseg, Laíne Meira, destacou a importância do encontro para a promoção da inclusão dos seguros em diversas modalidades do setor público.

“Existe um grande desconhecimento dos seguros, de maneira geral. O setor de seguros é muito amplo. Não envolve somente os grandes riscos, os danos e responsabilidades, mas também capitalização, o setor de saúde e previdência privada. Diante disso, uma das diretrizes da CNseg é que encontros como esse possam manter o diálogo com as entidades, aproximar-se de outros setores e desenvolver o tema de seguros da melhor forma possível”, destacou.

Para o diretor da ANTT, Lucas Asfor, a aplicação de seguros na operação de transportes é indiscutível. Ele ressalta que o encontro deve promover melhor preparação para a aplicação securitária de iniciativas, principalmente na área de transporte terrestre.

“Não precisamos nem discutir sobre a importância do seguro tanto no desenvolvimento da infraestrutura do transporte terrestre, na construção ou na modernização de uma rodovia ou de uma ferrovia. Não há um desenvolvimento sustentável sem a solidez de um contrato ou sem a cobertura de um seguro confiável para todos. Ainda mais para quem vai desembolsar um investimento vultoso, como no setor de infraestrutura, e em ações relacionadas à operação do transporte, tanto de passageiros quanto de cargas. Um workshop como esse não é apenas um evento, mas sim o início de uma parceria, a fim de trazer toda a governança para ambos os setores”, afirmou.

Segundo o diretor-executivo da FenSeg, Danilo Silveira, a aplicação dos seguros em obras públicas ou ações que envolvam as políticas de transportes no país pode auxiliar na diminuição de riscos e, certamente, trazer mais segurança para usuários e poder público.

“Empresas e governo convivem com risco todo dia e o seguro é a ferramenta mais adequada de transferência desse risco. Contudo, apesar de importante, é um produto ainda desconhecido. Eu creio que a gente tem uma jornada para disseminar esse conhecimento. Que a gente comece o diálogo aqui, para que a gente vá evoluindo e debatendo os temas de interesse de ambas as partes”, ressaltou.

O encontro abordou temas como análise de riscos, destacando a importância de identificar, avaliar e tratar eventos que possam impactar organizações, incluindo a transferência via seguros. Também foram discutidos os seguros de riscos de engenharia, com explicações sobre coberturas, tipologias, vigência e estrutura das apólices para obras, além da responsabilidade civil geral e do seguro ambiental, que garantem proteção em situações de danos a terceiros e impactos ambientais. Outro assunto em pauta foi o seguro garantia, suas modalidades e a relação com a nova Lei de Licitações, assim como o seguro de responsabilidade civil para ônibus (RCO), que traz mudanças com a Lei 15.040/24. O workshop ainda tratou das coberturas do seguro de transportes, que incluem modalidades obrigatórias para transporte de cargas, e das particularidades do seguro patrimonial (Property), voltado para grandes riscos.