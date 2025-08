Mitsui Sumitomo anuncia Renato Mizukami como novo CFO

A Mitsui Sumitomo Seguros anuncia Renato Sotelo Mizukami como seu novo Chief Financial Officer (CFO), a partir de agosto de 2025. O executivo chega à companhia com mais de 20 anos de experiência no setor de seguros e financeiro, tendo

atuado em posições de liderança em empresa como Chubb, RSA/Sura e Unibanco AIG.



Ao longo de sua carreira, acumulou sólida experiência em todas as disciplinas financeiras – FP&A, contabilidade local e internacional (IFRS/USGAAP), controladoria, tesouraria, investimentos, gestão de capital e riscos, além de

impostos e controles internos.

Com perfil analítico e visão estratégica, Mizukami possui formação em Administração pela Universidade Metodista de São Paulo e MBA em Controladoria pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). É membro do Comitê de Inteligência de Mercado da CNseg desde 2016 e tem atuação internacional com passagens por projetos e treinamentos no Reino Unido, Estados Unidos eAmérica Latina.



Para Luis Nagamine, Diretor Geral da Mitsui Sumitomo Seguros, a chegada de Mizukami marca um novo capítulo na transformação da companhia: “Estamos concluindo um importante momento de reposicionamento estratégico e

transformação da nossa atuação no mercado, com foco no segmento corporativo. A partir de agora, vamos intensificar a implementação do nosso plano de crescimento nesse segmento, incluindo uma maior integração com o grupo MSIG como parte da nossa estratégia. A chegada do Renato fortalece esse movimento. Ele traz ao time uma experiência diferenciada para

enfrentar esses desafios, com forte capacidade de planejamento, gestão de performance financeira e conexão com o nosso propósito de encorajar pessoas e empresas a transformarem o mundo.”