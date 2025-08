MDS Brasil realiza parceria com promotora de eventos Francal

A MDS Brasil acaba de firmar uma parceria com a Francal, promotora de eventos nacional. Até o final de 2025, a MDS Brasil assume o papel de Corretora de Seguros Oficial dos eventos realizados pela empresa, que desempenha um papel estratégico no fomento à inovação e ao crescimento em 15 setores da economia.

“Acreditamos no poder dos encontros para transformar realidades e impulsionar negócios. Ser a Corretora de Seguros Oficial da Francal é mais do que uma conquista comercial, é uma oportunidade de contribuir ativamente para a realização segura de grandes eventos que movimentam o país”, destaca Caio Carvalho, Vice-Presidente de P&C e Resseguros da MDS Brasil.

Entre os eventos que já contaram com o suporte da MDS Brasil através da parceria estão a Bio Brazil Fair e a Naturaltech. Ao longo do ano, a parceria seguirá com a Escolar Office Brasil, The Brazil Conference, PL Connection, Fórum Anual de Médias Empresas, Construmetal, BHB Festival, Seafood Show Latin America e Veg Fest.

Como parte dessa colaboração estratégica, a MDS Brasil será responsável pela contratação do Seguro de Responsabilidade Civil para Eventos da Francal, cuja seguradora responsável será a Essor Seguros. A modalidade oferece cobertura abrangente em todas as fases — da montagem à desmontagem —, assegurando proteção completa diante de possíveis imprevistos.

A parceria também integra os movimentos #MDSGO da MDS Brasil, que visa promover ações em prol da sociedade em diversas áreas, incluindo esportes, cultura e meio ambiente. A corretora de seguros reafirma seu compromisso em apoiar iniciativas que geram impacto positivo e contribuem para o desenvolvimento sustentável.