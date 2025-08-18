Pier e Noh firmam parceria para casais contratarem seguros

A Noh, fintech que oferece uma conta conjunta para casais, e a Pier, insurtech focada em mudar a relação dos brasileiros com os seguros, acabam de anunciar uma parceria para estimular a contratação de apólices por casais. As duplas da Noh terão 50% de desconto na primeira parcela de seguros de automóvel e celular da Pier. Já membros da Pier poderão abrir conta conjunta na Noh e receber isenção de três meses na mensalidade do serviço. O match entre as duas marcas aconteceu pela percepção de que as finanças compartilhadas entre casais incluem também a contratação de seguros.

“Na Pier, nosso propósito é oferecer produtos tecnológicos e acessíveis que ajudem as pessoas a proteger seus bens de forma simples, rápida e sem burocracia. Ao unir essa proposta à expertise da Noh em finanças compartilhadas, conseguimos criar uma experiência ainda mais prática para quem organiza o orçamento a dois”, afirma Igor Mascarenhas, CEO da seguradora.

A parceria também prevê o incentivo à criação de reservas para seguros por meio do Modelos Noh, recurso lançado em 2024 que mostra, com exemplos práticos e percentuais, como organizar o orçamento em “caixinhas” para atingir objetivos financeiros. Atualmente, casais que utilizam a conta conjunta da Noh compartilham, em média, R$ 4 mil por mês em despesas.

Para Ana Zucato, CEO e cofundadora da Noh, a parceria com a insurtech agrega inovação e agilidade à experiência dos usuários. “O mercado de contas conjuntas ainda segue, em grande parte, um modelo onde um dos titulares tem mais controle que o outro. Na Noh, desenvolvemos um aplicativo em que ambas as pessoas têm os mesmos poderes para gerenciar gastos, investimentos e planos para o futuro e agora também a contratação de seguros de forma integrada”, completa.