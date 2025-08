HDI reestrutura áreas de Grandes Riscos e Corporativas

O Grupo HDI, acaba de anunciar uma reestruturação na vice-presidência de Vida e Ramos Elementares (RE), em linha com o movimento de integração das operações da HDI Global. A mudança tem como objetivo o fortalecimento de uma estratégia técnica e próxima do cliente, com foco nos segmentos de Grandes Riscos e Negócios Corporativos.

Na nova estrutura, Renato Zanella passa a ocupar o cargo de diretor de Grandes Riscos, liderando as áreas técnicas de Patrimoniais, Responsabilidades e Engenharia, que agora se unem sob sua gestão. Ele passa a se reportar diretamente ao vice-presidente de Vida e Ramos Elementares do Grupo HDI, Igor Di Beo, em um movimento que busca integrar expertises técnicas para ganho de eficiência, inovação e maior sinergia nas soluções para clientes de médio e grande porte.

Já Ronaldo Barreto assume como Diretor de Negócios Corporativos, também sob a liderança de Igor Di Beo. Na nova posição, Ronaldo será responsável pela frente comercial, atuando em todo o território brasileiro, hoje com equipe nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com foco em negócios corporativos e na área de Seguro Garantia. Sua missão será fortalecer o relacionamento com corretores e clientes estratégicos, além de ampliar a atuação da companhia no segmento corporativo.

“As mudanças reforçam nosso compromisso contínuo com a excelência operacional, a valorização do conhecimento técnico e o fortalecimento das nossas capacidades comerciais. Estamos estruturando um time ainda mais preparado para atender com agilidade e profundidade às necessidades dos nossos clientes e parceiros, especialmente diante dos novos desafios do mercado corporativo”, afirma Igor Di Beo, vice-presidente do Grupo HDI.

As lideranças técnicas do Grupo HDI também seguem fortalecidas com Thiago Lopes, superintendente de Patrimoniais, e Márcio Medeiros, superintendente de Responsabilidades, que permanecem à frente de suas respectivas áreas, agora sob a gestão de Zanella. Além deles, Ricardo Hernandes Garcia, responsável pela carteira de Transportes da companhia, passa a se reportar a Marcos Siqueira – diretor de transportes e equipamentos do Grupo HDI –, reforçando a integração operacional das linhas, e Marina Elert continua liderando a área de Contas Globais, com reporte direto a Igor Di Beo.