Novo Seguros fecha parceria com Opipari Assessoria

A Novo Seguros, seguradora nascida no ambiente de inovação do Sandbox Regulatório pela Susep, anunciou uma nova parceria com a Opipari, uma das mais tradicionais assessorias do setor. O anúncio aconteceu em junho, durante encontro realizado em São Paulo com a presença de executivos das duas empresas.

A iniciativa integra o plano de relacionamento da Novo Seguros com o mercado e reforça sua aposta em uma estrutura comercial horizontal, que valoriza o protagonismo das assessorias como pilar estratégico de crescimento. “Com crescimento expressivo e foco em performance, o canal de assessorias se tornou o mais relevante dentro da Novo Seguros. Esse reconhecimento reafirma o papel das assessorias como pilar estratégico da nossa operação comercial”, afirma Yasmin França, gerente comercial da Novo Seguros.

Durante o encontro, foi apresentada oficialmente Yasmin França como nova gerente comercial da Novo Seguros. Desde maio de 2025, Yasmin lidera os esforços de expansão da seguradora no canal de assessorias, com foco em ampliar a base de corretores parceiros, estruturar campanhas de incentivo e impulsionar os resultados comerciais. Com experiência comercial, treinamentos e ações comerciais, Yasmin assume com o objetivo de oferecer um atendimento dedicado à Opipari, cada vez mais próxima e eficiente.

Durante o encontro em São Paulo, os diretores da assessoria apresentaram a estrutura do grupo e os diferenciais da assessoria aos profissionais presentes, destacando o alinhamento com a proposta de atuação da Novo Seguros.

Para a Novo Seguros, as assessorias vão além da distribuição. Elas são consideradas parceiras comerciais que impulsionam inovação, capilaridade e relacionamento com o corretor. “A assessoria não é apenas um canal. É uma parceira estratégica com total liberdade para atuar, formar corretores, gerar resultados e crescer junto com a gente”, reforça Rafael Mendonça, sócio-diretor da Novo.