EXCLUSIVO – Proporcionando uma noite cheia de cultura regional, o Beco Mota, no centro de Diamantina, serviu de palco para a abertura oficial do Corretor na Real. Caracterizados como Tropeiros Mineiros, o presidente do Sincor-MG e toda a sua diretoria fizeram uma entrada simbólica, oferecendo um show aos corretores presentes na cerimônia. A sessão contou também com a presença de autoridades do setor e representantes da esfera política.

Nas primeiras falas da noite, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, parabenizou os corretores do estado e destacou o papel desses profissionais na evolução econômica e na proteção da sociedade. “Ressalto a importante atuação que o corretor de seguros tem dentro do nosso estado. Venho observando grandes evoluções desde que cheguei e falo com plena certeza que o seguro vem influenciando a vida da população. Parabéns pelo projeto”, afirmou.

Representando a Fenacor, o vice-presidente Manuel Matos destacou a importância do corretor de seguros como agente estratégico na construção de uma sociedade mais protegida e resiliente. “Não vendemos apólices; construímos parcerias de longo prazo. O corretor é o elo entre o seguro e a vida real das pessoas”, declarou.

Outro ponto de destaque durante a abertura foi a presença da presidente do SindSeg MG/GO/MT/DF, Andreia Padovani, que defendeu a importância de introduzir a educação em seguros nas escolas. A entidade premiou três escolas por projetos criados por alunos com foco em seguros. Na ocasião, três alunas foram homenageadas por suas iniciativas.

Por fim, um momento marcante foi o convite a pessoas comuns, que compartilharam relatos sobre como o seguro mudou suas vidas. Um estudante e dois empreendedores relataram como, por meio da proteção oferecida pelo seguro, conseguiram ir além em seus sonhos — evidenciando como o seguro pode moldar positivamente a trajetória de indivíduos e da sociedade.

Nicholas Godoy, de Minas Gerais.