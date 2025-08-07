Susep e IMPA lançam Laboratório de Inovação em Seguros

A Superintendência de Seguros Privados (Susep), juntamente com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), lançou hoje (05), em evento no Rio de Janeiro, o Laboratório de Inovação em Seguros. Pela Susep, participaram o Superintendente Alessandro Octaviani e os Diretores Júlia Normande Lins, Carlos Queiroz e Airton Almeida, além dos Coordenadores-Gerais, Cesar Neves e Paulo Miller. Representando o IMPA, compareceram o Diretor-Geral, Marcelo Viana, e os Cientistas de Projetos, Lucas Nissenbaum e Francisco Ganacim.

O Laboratório de Inovação em Seguros surge a partir de Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre a Susep e o IMPA, com o objetivo de impulsionar a modernização do mercado, estimular o desenvolvimento de soluções inovadoras e aproximar o setor de seguros da academia e do ecossistema de ciência e tecnologia.

Durante a abertura, o Superintendente da Susep comentou sobre os objetivos da ação: “A função dessa parceria é elevar a qualidade e as oportunidades para a sociedade brasileira a um nível, até agora, não imaginado”, afirmou Octaviani, ressaltando o caráter transformador da iniciativa.

Segundo Octaviani, a colaboração entre a Susep e o IMPA vai além de um acordo formal. “O que estamos construindo aqui, Susep e IMPA, é mais do que um convênio — é um projeto de país. Um projeto que acredita no talento dos pesquisadores do IMPA e na capacidade da Susep de articular a exponenciação de todo esse talento, transformando-o em benefícios concretos para a sociedade brasileira”, completou.

Prestigiaram o evento servidores da Susep, representantes de seguradoras, entidades de previdência privada, sociedades de capitalização, resseguradoras, associações de proteção patrimonial mutualista, corretores de seguros, e acadêmicos do IMPA.