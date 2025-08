Mapfre anuncia mudanças na área de auto e apresenta executivos

A Mapfre anuncia mudanças na estrutura técnica de sua operação no Brasil. O executivo Luiz Padial, que até então liderava a diretoria de seguro Auto e Massificados, foi promovido ao cargo de diretor executivo técnico. Ele sucede Antonio Clemente, que assumirá uma nova função na sede global da Mapfre, em Madrid, na Espanha, dentro da área corporativa de negócios.

Com mais de 20 anos de experiência no mercado segurador, Padial está na companhia desde 2022. Ao longo da carreira, passou por diferentes multinacionais do setor, com atuação nas áreas de subscrição,gestão de portfólio e desenvolvimento de produtos. Desde sua chegada à Mapfre, Padial tem liderado projetos voltados à eficiência técnica, análise de risco e melhoria de processos internos.

“É uma honra assumir essa posição em um momento tão relevante para o setor e para a Mapfre. Temos uma operação madura no Brasil, com um time altamente qualificado, e vamos seguir investindo em conhecimento técnico, inteligência de dados e soluções de seguro conectadas às necessidades dos clientes, parceiros e corretores, e que nos faça conquistar mais participação de mercado”, afirma Padial.

A movimentação marca também uma nova etapa na carreira de Antonio Clemente, que atuava como diretor geral técnico da MAPFRE no Brasil. Com quase três décadas na companhia, Clemente acumulou passagens pelo Brasil, Colômbia, Peru e Espanha. No Brasil, liderou diversas unidades de negócio, incluindo a presidência da Brasil Assistência e a direção do Grupo Segurador Banco do Brasil e MAPFRE. Nos últimos anos, esteve à frente da área técnica, com foco na padronização de processos, governança e ganhos de eficiência operacional.

A companhia também anuncia o executivo Thales Lemos como novo diretor de seguro Auto, uma das linhas mais estratégicas da operação brasileira. Com formação em Ciências Atuariais pela USP (Universidade de São Paulo) e 15 anos de experiência em tarifação e modelagem de produtos, Lemos estava há mais de três anos na seguradora, onde atuava como superintendente de market pricing e analytics de Auto. Sua trajetória é voltada à gestão técnica, modelagem de risco e estruturação de portfólio.

“A área de automóvel passa por transformações no mercado. Nosso desafio é manter a disciplina técnica, ao mesmo tempo em que buscamos soluções mais aderentes ao comportamento dos consumidores e à sustentabilidade do negócio. Temos uma equipe preparada e uma agenda estratégica para executar nos próximos anos”, afirma o executivo.

Com a nomeação de Lemos, a superintendência de Auto passa a ser liderada por Filipe Machado, até então gerente de market pricing Auto. Já a superintendência de seguros massificados permanece sob responsabilidade de Luiz Padial.