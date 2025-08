Clube dos Seguradores da Bahia recebe presidente da BVP

O Diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência, Bernardo Castello, será o próximo convidado no jantar de negócios, promovido pelo Clube dos Seguradores da Bahia. O evento acontece no dia 14 de agosto, no Fiesta Bahia Hotel, em Salvador.

Com o mercado cada vez mais competitivo, a Bradesco Vida e Previdência tem investido em uma estratégia voltada para fortalecer o papel dos corretores, reconhecendo-os como peças-chave na ampliação do acesso à proteção financeira. O executivo reforça a relevância em iniciativas voltadas para o crescimento e a valorização dos corretores. “Promovemos campanhas de incentivo que liberam e premiam o desempenho das corretoras, estimulando a excelência no atendimento e a expansão da base de clientes. Essas iniciativas reforçam nosso compromisso com o desenvolvimento e a valorização de nossos parceiros de negócios”.

Em 2025, a Bradesco Vida e Previdência apresentou um crescimento de 8,2% na comercialização de seguro de vida no Nordeste, no comparativo com o mesmo período de 2024. “Vale ressaltar que somos líderes de market share, respondendo por mais de 20% do mercado da região”, afirmou Castello.

O Clube dos Seguradores da Bahia atua para promover debates sobre o cenário do mercado, as perspectivas do setor e as oportunidades na diversificação de produtos. Além disso, fomenta a qualificação, o fortalecimento de parcerias e o impulsionamento da cultura do seguro na região.