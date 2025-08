BVIX apresenta dois novos executivos

O presidente da BVIX Seguradora, Edson Calheiros, acaba de anunciar a contratação de dois novos executivos com ampla experiência no mercado de seguros para reforçar seu time de craques. São eles: Fábio Luciano da Silva Conceição, superintendente operacional e Adalber Kupcinskas Alencar, diretor comercial. O objetivo da companhia é expandir as suas atividades para outros estados da federação e diversificar o seu portfólio de produtos. Um dos requisitos principais destas contratações foi a reconhecida expertise dos executivos no setor, segundo o presidente.

Fábio Luciano da Silva Conceição, que assumirá como superintendente operacional da BVIX, tem mais de 25 anos de experiência no mercado de seguros, com passagens em empresas como SulAmérica e Alfa Seguros. Graduado em Marketing, Administração de Empresas e Teologia e pós-graduado em Administração e Inteligência de Mercado, Teologia, está cursando pela PUCRS o MBA em Tecnologia para Negócios: AI, Data Science e Big Data. Sua trajetória inclui a criação e gestão de produtos, subscrição de riscos, reestruturação de portfólios, condução de projetos de automação, expansão comercial e desenvolvimento de pessoas. São alguns destaques de sua carreira, a criação do produto “Alfa Sem Franquia”, reconhecido com o como o Prêmio CNseg 2021 pela Inovação em Produtos; atuação em canais, com destaque para o setor imobiliário com soluções personalizadas, gerando crescimento através da otimização de processos e simplificação da jornada de vendas; a sólida experiência em canais de distribuição, desenvolvimento de soluções customizadas para nichos e forte atuação estratégica com resseguradoras e stakeholders. “Chego à BVIX com a motivação de construir soluções sólidas, humanas e inteligentes em seguros. Fazer parte desse time é alinhar propósito com inovação. É uma honra integrar o time BVIX, que, mesmo sendo uma seguradora jovem, já demonstra uma cultura forte, madura e orientada por valores, visão de futuro e compromisso real com o cliente”.

Adalber Kupcinskas Alencar, o novo diretor comercial da BVIX, é um profissional dos segmentos de seguros e financeiro, com mais de 30 anos de experiência, tendo atuado em seguradoras multinacionais entre elas Allianz, Sompo e Generali, com os mais diferentes ramos de seguros, tais como Property, Riscos de Engenharia, Vida e AP, Personal Lines e seguros massificados. Desde 1990, em cargos gerencias e diretoria, envolvendo definições estratégicas, implantação e melhorias em sistemas, recrutamento e relacionamento com corretores, implantação e recuperação de carteiras, implantação de operações, gerenciamento de contratos de resseguro, liderança de equipes multidisciplinares e relacionamento com mercado. Participação em Comitês Fenseg e Associações de Seguradoras, além de diversos treinamentos no Brasil e exterior. É formado em Engenharia Civil, com MBA em Finanças e extensões em Marketing e TI. “O mercado de seguros do Brasil vem passando por inúmeras transformações nesses últimos anos e é dentro desse cenário cheio de oportunidades que me junto ao time BVIX para trazermos inovação, eficiência, agilidade e qualidade no atendimento aos nossos parceiros e clientes. A BVIX vem crescendo de maneira robusta e consistente nesse pouco tempo de mercado e meu plano é contribuir para um crescimento sustentável nos próximos anos”.

O presidente Edson Calheiros comunicou também a saída do diretor comercial e de planejamento estratégico, Ed de Almeida Carlos. “Agradecemos o trabalho competente e sua dedicação, durante o período em que esteve conosco”, pontuou o presidente.