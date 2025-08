Celebrado em 11 de agosto, o Dia dos Pais é uma oportunidade para refletir sobre proteção, responsabilidade e planejamento financeiro familiar. Em um cenário de incertezas econômicas e aumento da longevidade, cresce o interesse por soluções que garantam segurança aos entes queridos, especialmente em caso de imprevistos. Nesse contexto, o seguro de vida, título de capitalização e a previdência privada se destacam como instrumentos fundamentais de proteção e construção de patrimônio.

Dados recentes mostram que o seguro de vida tem ganhado relevância entre os brasileiros: o termo “seguro de vida” registrou um aumento de 22,36% nas buscas no primeiro trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo o relatório mensal da Susep em Abirl, a arrecadação de seguros de pessoas (como seguros de vida) atingiu R$ 5,84 bilhões até fevereiro de 2025, um crescimento nominal de 11,2% frente a 2024. No acumulado de 2024, os seguros de pessoas arrecadaram R$ 72,7 bilhões, com alta de cerca de 16% sobre o ano anterior, segundo a Fenaprevi.

Até janeiro de 2025, o mercado de previdência privada aberta contava com 13,6 milhões de planos, representando cerca de 7% da população adulta, com 99,4% ainda em fase de acumulação. O volume de aporte no 1º trimestre de 2025 atingiu R$ 44,9 bilhões (queda de 4,8% em relação a 2024), enquanto os resgates cresceram 24,2%, totalizando R$ 39,1 bilhões.

Campanha valoriza afeto em ação para os pais

Campanha institucional valoriza gestos cotidianos e reconexão entre pais e filhos, com filme veiculado nas redes sociais, que provoca empatia, engajamento e identificação com o público

A BB Seguros lança, a partir de 30 de julho, a campanha institucional do Dia dos Pais com um filme sensível que convida à reflexão sobre o tempo, a escuta e a presença paterna. Intitulado “Aos Meus Olhos”, o vídeo será veiculado nas redes sociais da seguradora.

No enredo, um filho adulto é transportado por lembranças da infância enquanto conversa com o pai. Na cena inicial, contudo, ele apresenta ações dispersas e parece não estar verdadeiramente presente naquele encontro. Até ser surpreendido por um gesto do seu pai. O filme promove uma reconexão afetiva entre os dois, marcada por gestos simples, como o preparo de um café com pão, as histórias se repetindo e o olhar atento que permanece inalterado com o passar dos anos.

Com distribuição digital nos canais proprietários da BB Seguros, o vídeo integra a estratégia de fortalecimento institucional da marca, que vem se posicionando como parceira da proteção e do cuidado em diferentes fases da vida, como nas campanhas anteriores voltadas ao Dia das Mães e Dia da Mulher.

“O filme celebra os pequenos gestos que constroem relações duradouras. Queremos reforçar que, para além dos produtos, a BB Seguros se compromete com os vínculos humanos e com o que realmente importa: estar presente. O cuidado é uma escolha diária, e essa campanha traduz esse valor com leveza, emoção e verdade”, afirma Luciana Garrone, Gerente de Marketing Institucional e Mercadológico da Brasilseg, uma empresa BB Seguros.

A campanha será veiculada nos perfis oficiais da marca no Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn e TikTok, com objetivo de gerar empatia, engajamento e identificação junto ao público.

Consórcio é alternativa de presente para a data

Econômico e inteligente, recurso financeiro pode realizar sonho dos pais com maior planejamento financeiro, inclusive para presentes como viagens, automóveis, imóveis, reformas, serviços de educação ou até investimentos em um negócio próprio

Com a chegada do Dia dos Pais, muitos filhos buscam formas criativas de presentear aqueles que amam e sempre estiveram por perto. Em vez dos clássicos perfumes, roupas ou eletrônicos, é possível surpreender com um presente de forte potencial de transformar o futuro: a carta de consórcio. Essa é uma sugestão de presente que pode auxiliar na realização de um grande objetivo, como a conquista de um carro, de um imóvel ou mesmo de uma viagem marcante. Pode, ainda, possibilitar o investimento em um negócio próprio.

A ideia pode parecer inusitada à primeira vista, mas tem conquistado espaço entre os consumidores que valorizam escolhas conscientes, econômicas e sustentáveis. Com uma carta de consórcio, é possível ajudar o pai a realizar sonhos como trocar de carro, adquirir um imóvel, fazer aquela viagem dos sonhos ou até investir em um negócio próprio – tudo com planejamento, parcelas que cabem no bolso e sem juros.

“Presentear com uma carta de consórcio é oferecer mais do que algo material: é presentear com possibilidade, com projeto de vida. Em vez de algo que se perde com o tempo, o presente se transforma em uma conquista concreta lá na frente. E o melhor: algo planejado e financeiramente sustentável, principalmente quando comparado a outros recursos financeiros disponíveis, como o empréstimo, por exemplo”, destaca Marcelo Lucindo, CEO e fundador da Evoy Consórcios.

A Evoy oferece cartas a partir de R$ 3 mil, cuja aplicabilidade, como presente, está, por exemplo, em viagens, cada vez mais valorizadas como experiências que aproximam pais e filhos, criam memórias afetivas e saem da lógica do consumo imediato. Com uma carta de consórcio, é possível planejar essa viagem de forma mais inteligente financeiramente, diluindo o custo ao longo dos meses e sem pagar juros.

Além disso, o consórcio também pode ser usado para outros projetos de vida, como a troca do carro da família, a aquisição de um imóvel ou até o investimento em um negócio próprio, respeitando o tempo e o planejamento de cada um. A proposta da Evoy é justamente tornar acessível e oferecer uma alternativa prática, planejada e inteligente para transformar desejos em conquistas concretas, respeitando o tempo e as prioridades de cada pessoa.

Bradesco Capitalização lança Clube Max Pontos Dia dos Pais

Título sazonal oferece prêmios semanais de até R$ 625 mil, cashbacks e cupons exclusivos; vendas vão até 15 de agosto

A Bradesco Capitalização acaba de lançar o Clube Max Pontos Dia dos Pais, título sazonal que oferece prêmios semanais de até R$ 625 mil, além de garantir acesso exclusivo ao Max Club, portal de cashbacks e cupons de desconto para marcas parceiras.

O produto garante pontos Livelo que nunca expiram e pode ser adquirido a partir de R$ 40 mensais, no app Bradesco até o dia 15 de agosto. Já as ofertas exclusivas no Max Club vão até o dia 30 de agosto. Ele une sorteios atrativos, resgate integral ao final da vigência e uma experiência de consumo vantajosa, por meio do acesso a uma seleção de benefícios relevantes ao perfil dos clientes da companhia.

*Atualizado em 05 de agosto