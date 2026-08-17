Seguros Unimed leva soluções ao CONARH 2026

A Seguros Unimed participa do CONARH 2026, que será realizado entre 18 e 20 de agosto, no São Paulo Expo. No evento, a companhia apresentará iniciativas voltadas à gestão de pessoas, bem-estar dos colaboradores e soluções destinadas às áreas de Recursos Humanos.

Segundo a seguradora, a proposta é apresentar ferramentas e práticas que buscam simplificar rotinas administrativas e apoiar o desenvolvimento das equipes.

A companhia também utiliza sua própria estrutura interna como referência para algumas das iniciativas levadas ao evento. A Seguros Unimed já foi reconhecida sete vezes pelo prêmio “Lugares Incríveis para Trabalhar”, promovido pelo Estadão em parceria com a FIA. Em 2025, recebeu reconhecimento nas categorias de empresas de grande porte, serviços financeiros e bem-estar no trabalho.

Entre as ações oferecidas aos mais de dois mil colaboradores estão Clínica de Atenção Primária à Saúde (APS), programas de gestação segura, ginástica laboral, consultoria financeira, apoio psicológico e psiquiátrico, iniciativas voltadas ao controle da obesidade e ao antitabagismo, além de benefícios como convênio com academias.

A empresa também mantém ações de voluntariado, eventos internos de integração, comunidades de diversidade e atividades culturais. Segundo dados divulgados pela companhia, 97,9% dos colaboradores afirmam sentir orgulho de pertencer à empresa, 91,9% dizem confiar no que o líder comunica e 93,7% avaliam que a comunicação da empresa nas redes sociais reflete a realidade do ambiente de trabalho.

O papel estratégico do RH se destaca pela busca de eficiência técnica e alta performance no desenvolvimento profissional. Esse compromisso gerou mais uma conquista da seguradora: o prêmio ‘Destaque Gestão de Pessoas 2026’, promovido pela Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD) durante o 41º Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento (CBTD).

“Na Seguros Unimed, nós acreditamos que a aprendizagem e o cuidado contínuo vão muito além da simples aquisição de conhecimento ou da oferta de benefícios convencionais. Eles precisam inspirar, transformar e conectar genuinamente as pessoas aos objetivos estratégicos do negócio. Quando criamos internamente um ambiente acolhedor, altamente saudável e focado em performance, nós validamos os mesmos conceitos e soluções que oferecemos aos nossos clientes”, esclarece Erilayne Melo, gerente de Desenvolvimento Organizacional da Seguros Unimed.

Como parte de sua programação no evento, a Seguros Unimed leva ao congresso a palestra ‘A força da Unimed e o futuro da saúde no trabalho’, que será ministrada por Gualter Lisboa Ramalho, Doutor em Anestesiologia pela Faculdade de Medicina de Botucatu-UNESP/SP e pós-graduado em Gestão de Negócios da Saúde pela Fundação Dom Cabral, no dia 18 de agosto, às 14 horas, na Arena 1 – Arena do Conhecimento. Com duração de 20 minutos, a apresentação trará perspectivas essenciais sobre o futuro do setor.

Presente no CONARH 2026, a Seguros Unimed reafirma o propósito de promover o cuidado com a saúde física, mental e financeira, impulsionada pela convicção de que esse olhar integrativo precisa começar dentro de casa. Como seguradora do Sistema Unimed, a companhia se consolida como parceira estratégica das áreas de Recursos Humanos ao oferecer soluções completas que zelam pelo principal ativo de valor das organizações: as pessoas. Indo muito além da gestão de saúde tradicional, o portfólio da marca ganha destaque no evento ao colocar a educação financeira no centro do bem-estar corporativo, entregando também alternativas abrangentes voltadas à proteção da vida e do patrimônio.