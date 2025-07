Seguros acessíveis são investimento para imprevistos no dia a dia

Nos últimos anos, os smartphones se tornaram o principal alvo de criminosos, seja por conta do valor dos aparelhos ou porque o usuário tem informações bancárias gravadas nele. Especialmente nas grandes cidades, os casos de perda desses dispositivos em decorrência de crimes estão aumentando: somente no pré-Carnaval deste ano em São Paulo, por exemplo, houve alta de 52,6% nos furtos de celulares com relação ao mesmo período de 2024, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública do município.

Apesar disso, muitas pessoas optam por não ter nenhuma garantia adicional para esse bem, que muitas vezes é usado como instrumento de trabalho e contém uma série de funções essenciais para a rotina. A escolha de não contratar seguro para os aparelhos pode vir do receio dos valores envolvidos nesse tipo de proteção extra ou pela burocracia no processo de contratação.

Nos últimos anos, as seguradoras se adaptaram para oferecer soluções acessíveis aos seus clientes. Substituir dispositivos ou até mesmo ser ressarcido de valores monetários são assuntos sérios e novas opções de seguros para esses imprevistos estão se tornando cada vez menos custosas para os contratantes.

Um exemplo prático são os celulares e notebooks utilizados para o trabalho. “Além do risco de roubo e furto, sabemos que eles têm que ser substituídos com rapidez para que os profissionais possam retornar às atividades o quanto antes”, afirma Claudia Lopes, Diretora Comercial e Marketing da Generali Brasil. “Por meio de nossas parcerias estratégicas, conseguimos oferecer nosso Seguro Para Celular e Portáteis a preços competitivos”, destaca.

Claudia também menciona que é preciso pensar no roubo e furto de bens como bolsas, mochilas e cartões de crédito, por exemplo. A Generali desenvolveu dois produtos nesse sentido: o Bolsa Protegida e o Perda e Roubo de Cartão.

“Muitas vezes estamos carregando objetos de valor, que precisamos ter fácil acesso durante nossa rotina. O Bolsa Protegida garante que haja ressarcimento ao segurado em caso de roubo ou furto da sua bolsa, mochila ou maleta executiva, além da cobertura do valor de itens como carteiras, perfumes, óculos de sol, de grau, cosméticos, entre outros”, informa a executiva. Para quem carrega esse tipo de item diariamente, é importante que a segurança esteja disponível por um preço atrativo. O Seguro Perda e Roubo de Cartão também protege não só em caso de não ter mais acesso ao seu cartão de crédito, como também garante o ressarcimento de valores monetários que o segurado tenha perdido em caso de saque realizado por meio de ameaça ou coação.

A Generali compreende as necessidades de seus clientes e busca oferecer soluções que possam ser vistas como um investimento inteligente. “Queremos sempre inovar e elaborar novos produtos que estejam em linha com a realidade dos brasileiros. Estamos no país há 100 anos e nos adaptando ao que a população precisa”, conclui a diretora.