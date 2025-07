Bradesco Seguros lança novo programa de vendas para corretores

O Grupo Bradesco Seguros lançou um novo programa de capacitação “Academia de Vendas”, voltado para corretores, parceiros de negócios. A capacitação conta com encontros presenciais e on-line e foi desenvolvida para apoiar os parceiros de negócios com metodologias, técnicas e estratégias de vendas atuais.

Com foco na aplicabilidade, a Academia de Vendas apresenta ferramentas essenciais para a performance comercial, e os conteúdos estão disponíveis online na plataforma Universeg, para estudo e sustentação à ação presencial, e podem ser acessados a qualquer hora e em qualquer lugar.

A jornada de capacitação é composta por dezesseis módulos, com até três encontros mensais. As primeiras turmas presenciais tiveram início em junho, reunindo cerca de 200 parceiros de negócios. Corretores interessados em participar das próximas edições devem entrar em contato com seu representante comercial do Grupo Bradesco Seguros.

“Estamos explorando novos formatos de aprendizagem para enriquecer a experiência dos nossos parceiros com a Universeg. A proposta é apoiar corretores com todos os níveis de conhecimento, contribuindo para sua evolução contínua em um mercado cada vez mais competitivo”, afirma Valdirene Secato, Diretora de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Ouvidoria do Grupo Bradesco Seguros.

Ao concluir o programa, os corretores estarão ainda mais preparados, atuando com eficiência e assertividade. “Oferecer ferramentas de desenvolvimento comercial que impulsionem nossos parceiros é parte do compromisso do Grupo Bradesco Seguros, com foco na construção de relações duradouras e no crescimento sustentável”, complementa Valdirene.

A Plataforma Universeg é um ambiente digital de capacitação em formato streaming, com mais de 660 conteúdos multidisciplinares, incluindo vídeos, e-books, podcasts, infográficos, simuladores e páginas interativas. Além disso, os corretores podem participar da Galeria Universeg, programa de recompensas em que a conclusão dos cursos gera pontos que podem ser trocados por brindes — ambas iniciativas exclusivas para os corretores e parceiros de negócios.