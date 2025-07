IBA e Abrapp discutem futuro da previdência complementar

O Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) e a Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (Abrapp) reforçaram o compromisso com o desenvolvimento e a solidez do sistema previdenciário nacional, durante encontro realizado no dia 16 de julho, na sede da Abrapp, em São Paulo.

Na ocasião, o presidente do IBA, Giancarlo Giacomini Germany, foi recebido pelo diretor-presidente da Abrapp, Devanir Silva, para uma reunião focada na busca por sinergias em temas de interesse comum entre as instituições.

O principal ponto da agenda foi o interesse mútuo em aprofundar estudos voltados à construção de um novo modelo de Previdência Social no país. Segundo Germany, o debate precisa ir além dos ajustes paramétricos feitos nas últimas reformas. “O IBA, em sua essência técnica, compreende a necessidade de uma reforma que vá além dos ajustes paramétricos observados nas últimas alterações legislativas. A busca por um modelo estrutural mais robusto e sustentável é um objetivo compartilhado. E o Instituto Brasileiro de Atuária se coloca à disposição para atuar de forma conjunta com a Abrapp nessa frente essencial para o país”, afirmou o presidente do IBA.

Durante o encontro, também foi ressaltado o papel do atuário como elemento técnico essencial para a construção e manutenção do setor previdenciário. Enquanto a Abrapp representa os fundos de pensão, responsáveis pela gestão da previdência complementar fechada no Brasil, o IBA reforçou o compromisso com a excelência técnica e a confiabilidade do sistema.

Germany também destacou a importância da divulgação de informações ao público geral para ampliar o conhecimento sobre a previdência complementar e estimular o engajamento da sociedade com o tema: “É preciso intensificar a divulgação e a transferência de conhecimento ao mercado em geral. A iniciativa visa desmistificar o funcionamento da previdência complementar, promovendo maior entendimento e engajamento da sociedade com o tema”, conclui

A parceria entre IBA e Abrapp pretende fomentar a troca de conhecimento técnico e o desenvolvimento de propostas para um sistema previdenciário mais sustentável, transparente e conectado às transformações sociais e econômicas do país.