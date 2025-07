O Grupo Exalt, com 72 corretoras associadas, mais de 210 mil segurados e R$ 620 milhões em prêmios anuais emitidos, anuncia novidades no evento Exalt Next. A empresa inicia uma operação projetada para atender às demandas de uma nova era de transformação para o mercado de seguros.

No dia 07 de agosto, o Exalt Next vai receber seus associados em Indaiatuba, interior de São Paulo. Será uma oportunidade para os corretores acessarem novos serviços, participarem de palestras e painéis focados no aumento da demanda por novos negócios, além de se encontrarem com profissionais do setor.

Em 14 de agosto acontece um encontro exclusivo com os CEO’s e a diretoria executiva das seguradoras, com a proposta de apresentar a nova marca, alinhar as estratégias de comunicação e fortalecer as parcerias. Nesse evento, o grupo Exalt vai apresentar o seu posicionamento e a sua nova proposta de valor.

Alexandre Federman, CEO do Grupo Exalt, enfatiza que o evento é direcionado a um público que projeta o crescimento, com foco em traçar metas e colocá-las em prática, rumo à ascensão. “O Exalt Next é para corretores empreendedores, focados no crescimento dos seus negócios. Vamos apresentar as principais estratégias para os líderes que almejam a rentabilidade em larga escala, na carteira. É para os profissionais que não se contentam com o óbvio e buscam novos desafios”.

O lançamento reafirma o novo posicionamento como um agente de mudança, oferecendo as ferramentas e o conhecimento necessários para que seus parceiros prosperem em um cenário de constantes transformações. O Exalt Next conduz o início de uma nova fase onde a inovação, a qualificação e o desenvolvimento são os pilares centrais da atuação do Grupo Exalt.