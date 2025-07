Executiva da Proauto destaca impacto das imersões da ENS

Movida pelo desejo de conhecer de perto os mercados mutualistas fora do Brasil, a diretora financeira da PROAUTO, Leticia Ramos Abdo, viveu duas experiências transformadoras em 2025. Ela participou de imersões internacionais promovidas pela Escola de Negócios e Seguros (ENS), realizadas no Porto (Portugal), em maio, e nas capitais Lisboa e Madri, em junho.

Com o objetivo de aprofundar seus conhecimentos em práticas securitárias e mutualistas europeias, Leticia buscava entender como adaptar essas referências ao seu modelo de negócios no Brasil. “Queria adquirir conhecimento direto da fonte para atender melhor às necessidades dos meus clientes”, afirmou em entrevista ao portal Acontece.

Em Porto, Leticia integrou a segunda turma da imersão Práticas Europeias em Produtos e Distribuição em Seguros, realizada na Católica Porto Business School. A experiência ampliou sua visão sobre o mercado segurador, especialmente nos ramos de Vida e Residencial, que ainda não fazem parte da operação da Proauto. “A imersão foi de muita valia. Trouxe conhecimento, networking e uma visão ampla do que podemos construir e potencializar no mercado nacional”, avaliou.

Com base nessa vivência, Leticia revelou que a Proauto pretende diversificar sua atuação para além da proteção automotiva mutualista. “Queremos atender públicos ainda excluídos por falta de produtos adequados, como moradores das periferias. Nossa intenção não é ficar só com o Auto. Queremos expandir e aprender”.

Entre os destaques da programação, ela citou as visitas à Ageas, Prévoir e MDS, e a aula com José Manuel Fonseca, CEO global da MDS. “Ampliamos muito nossa visão sobre o seguro de vida, que no Brasil ainda é pouco explorado. Lá, ele é tratado como instrumento de planejamento de longo prazo. A cultura da prevenção é muito mais avançada”, comentou.

Um mês depois, Leticia participou da imersão Gestão de Sociedades Mútuas, organizada pela ENS em parceria com a Universidade NOVA de Lisboa e a Universidad Pontificia Comillas. O programa aprofundou o conhecimento em modelos mutualistas aplicados especialmente aos ramos de Saúde e Vida. “Conhecer a Mútua Portuguesa de Saúde foi extremamente proveitoso. É um modelo que não temos no Brasil, mas com grande potencial de aplicação”, afirmou.

Ela também destacou a maturidade institucional das entidades visitadas. “Portugal tem mútuas únicas, como a dos Pescadores e a de Saúde, reguladas pela ASF. Já na Espanha, o número de entidades é ainda maior. É um dos berços do mutualismo, muito mais avançado nesse sentido.”

Leticia enfatizou a importância da formação continuada, especialmente diante da entrada em vigor da Lei Complementar 213/2025, que regulamenta a atuação das mútuas no Brasil. “Atuo há 18 anos com mutualismo e, agora, com a nova legislação, tenho buscado participar de todos os debates e cursos possíveis. O conceito é o mesmo, mas a regulação muda. Isso me deixou otimista, porque precisamos excluir os amadores.”

Segundo ela, a ENS tem papel estratégico na qualificação dos profissionais do setor. “A Escola oferece conhecimento de ponta e tem sido essencial nesse processo. As imersões superaram minhas expectativas. Só tenho a dizer: venham para as imersões da ENS. Vocês não vão se arrepender”.

Com o sucesso das edições anteriores, a ENS prepara nova imersão em Produtos e Distribuição de Seguros no Porto para 2026. As aulas ocorrerão de 18 a 22 de maio. É necessário ter curso superior completo e ao menos dois anos de experiência no setor. Alunos de MBA e participantes de programas anteriores terão condições promocionais.

A imersão Gestão de Sociedades Mútuas também deve ter nova edição em breve. O formulário de interesse já está disponível no site da ENS. Interessados podem obter mais informações pelo telefone 0800 025 3322 ou pelo e-mail programasespeciais@ens.edu.br.