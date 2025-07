ANSP promove encontro sobre Gestão de Riscos a Armazéns

A Academia Nacional de Seguros e Previdência (ANSP) realizará no dia 11 de agosto, mais uma edição do ANSP Café, trazendo como tema central “Armazém Seguro: Métodos e Práticas de Gerenciamento de Riscos e Seguros Aplicados a Armazéns”. Reunindo especialistas do setor, o encontro debaterá as principais práticas, desafios e soluções voltadas à segurança dos armazéns no contexto da cadeia logística brasileira.

O encontro tem como objetivo alinhar expectativas e fortalecer a governança dos contratos de seguros e resseguros voltados para armazéns, abordando metodologias aplicadas para análise prévia de riscos (APR), a estrutura de questionários utilizados na subscrição, as plataformas tecnológicas para monitoramento de riscos e a qualificação dos profissionais que atuam na cadeia produtiva de seguros, incluindo corretores, seguradoras, resseguradoras, reguladoras, consultorias e demais agentes envolvidos. Além disso, a programação buscará destacar a importância da adoção de práticas eficazes de gerenciamento de riscos para garantir a proteção adequada de ativos estratégicos na logística brasileira.

A abertura do evento será conduzida pelo Acadêmico Artur Santos, Diretor da ANSP, seguida da contextualização e moderação do Acadêmico Prof. Dr. Sergio Hoeflich, Coordenador da Cátedra de Educação em Seguros da ANSP. O primeiro painel contará com a participação da Acadêmica Daniela Paschoal, do Superintendente de Gerenciamento de Riscos da Sompo, Thiago Amorim, e do Engenheiro da ISMA, Guilherme Valdo Faria, debatendo o mercado de seguros para armazéns e as metodologias aplicadas pelas seguradoras. O segundo painel abordará a gestão de riscos em armazéns, com foco em análise prévia de riscos e monitoramento, trazendo as contribuições do Acadêmico Thiago Fecher, do Inspetor Técnico da ISMA, João Guarnieri, e do Acadêmico Prof. Dr. Sergio Hoeflich. Já o terceiro painel discutirá o apetite e a tolerância das resseguradoras aos riscos dos armazéns, com a presença do Acadêmico Giovanni Balen, da Acadêmica Guadalupe Nascimento e da Gerente de Subscrição Property no IRB (Re), Francilene Rodrigues de Freitas. Ao final, haverá um momento de interação com os participantes, seguido do encerramento realizado pelo Acadêmico Prof. Dr. Sergio Hoeflich.

O evento é coordenado pelo Acadêmico Prof. Dr. Sergio Hoeflich e pelo Acadêmico Edmur de Almeida, Vice-Presidente Executivo da ANSP, e reforça o compromisso da Academia em promover debates relevantes para o desenvolvimento do setor, buscando maior alinhamento entre os intervenientes da cadeia produtiva de seguros e garantindo a devida proteção de ativos essenciais para a cadeia logística nacional.