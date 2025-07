ENS promove Oficina de Negócios com 1,5 mil alunos

A primeira edição da Oficina de Negócios do Corretor de Seguros em 2025, realizada no último sábado, 12, em São Paulo (SP), cumpriu sua missão de aproximar os alunos do Curso para Habilitação de Corretores de Seguros (CHCS) da realidade do mercado. Com transmissão ao vivo para todo o País, o evento reuniu cerca de 1,5 mil estudantes, sendo 60 deles presencialmente na sede da Escola de Negócios e Seguros (ENS), na capital paulista.

Consolidado no calendário acadêmico da ENS como ponte entre formação e mercado, o encontro contou com a participação de oito seguradoras parceiras: Bradesco Seguros, BrazilHealth, Capemisa, Icatu, Justos Seguros, Porto, Rapport Assessoria e Zipia. Representantes das empresas apresentaram seus portfólios, oportunidades de negócios e interagiram com os alunos durante os painéis, além de oferecer brindes e sorteios.

A programação incluiu ainda palestras dos professores Ildebrando Neres, que falou sobre o corretor como planejador financeiro e de investimentos, e Claudio Bezerra, que abordou o seguro como pilar das necessidades humanas a partir da Pirâmide de Maslow. Também participaram os docentes Renato Gonçalves, Marcelo Fares e Maurilio Costa.

Para os alunos que puderam participar presencialmente, a experiência foi ainda mais marcante. Um deles foi Lucas Souza, de São Paulo, que concluiu o CHCS após migrar da área de marketing e publicidade para o setor de seguros.

“No início, tive muitos desafios, porque não tinha nenhuma base. O famoso ‘segurês’ dificultava muito. Mas com as aulas ao vivo, gravadas, e todo o material de apoio bem didático, tudo começou a fazer sentido”, compartilhou.

O estudante também destacou o valor das interações presenciais da ENS. “Essa é minha terceira vinda à Escola. Os encontros presenciais são fundamentais para o networking. No on-line a gente aprende, claro, mas aqui a troca é mais rica, direta. Isso fortalece muito nossa jornada como futuros corretores.”

Ao longo do curso, ele descobriu sua vocação pelo seguro de vida, ramo no qual já começou a se especializar. “Foi a matéria que mais me tocou. Tanto que, logo depois de estudar o tema, contratei meu próprio seguro. Agora quero me tornar especialista e já estou matriculado em diversos speed trainings para aprofundar ainda mais meus conhecimentos.”

Conectar teoria e prática



Para a diretora de Ensino da ENS, Maria Helena Monteiro, eventos como a Oficina são uma oportunidade única para os alunos ampliarem seus horizontes e iniciarem sua rede de contatos na profissão.

“Essa proximidade com empresas e entidades do setor é essencial para que os alunos conheçam os diferentes modelos de negócios que compõem o ecossistema de seguros. A Oficina é uma iniciativa exclusiva que proporciona esse primeiro contato com o lado prático da profissão”, afirmou.

Além de Maria Helena, estiveram presentes pela ENS o superintendente regional São Paulo, Rodrigo Matos, a gerente de Ensino, Simone Maiello, e a coordenadora de Ensino, Eloise Cury; além de gestores das áreas de Marketing e Secretaria Acadêmica, e de colaboradores da Escola Virtual e da Comunicação Social.

