Zurich lança solução digital para mapear riscos climáticos

A Zurich Seguros anuncia o lançamento no Brasil de mais um serviço no leque de soluções da Zurich Resilience Solutions (ZRS), unidade de consultoria e serviços de riscos do Grupo Zurich. Trata-se do Climate Spotlight Core, uma solução que apoia organizações na avaliação de riscos associados a eventos climáticos que possam impactar suas operações, no presente e no futuro.

O Climate Spotlight Core é uma plataforma digital em que empresas ou instituições governamentais podem incluir dados de localização de seus negócios ou mesmo comunidades, e a partir deles, obter uma análise detalhada da exposição desses locais a diferentes tipos de risco, como alagamentos, ondas de calor, chuvas, entre outros. O acesso à plataforma é feito por meio da aquisição de licenças de uso.

“A plataforma utiliza uma robusta base de dados, baseados na expertise de mais de 150 anos da Zurich em gestão de riscos, para avaliar os mais variados tipos de eventos climáticos e seus impactos nos negócios ou comunidades, a curto, médio e longo prazo”, explica José Bailone, diretor executivo de Seguros Corporativos da Zurich. “É uma ferramenta valiosa, que pode servir para o apoio à tomada de decisões de empresas de todos os portes e setores, governos, prefeituras, entre outras organizações, especialmente em um cenário de mudanças climáticas, em que a prevenção é essencial para mitigar perdas”.

Além de avaliar os riscos climáticos considerando períodos de 5 em 5 anos até 2100, Bailone pontua que outro diferencial da plataforma é levar em conta diferentes cenários de aumento da temperatura global (1,5ºC, 2,0°C e 2,5°C, conforme estabelecido pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, o IPCC). “Isso significa que a plataforma permite avaliar os riscos a que cada local estará exposto não só considerando o presente e diferentes horizontes de tempo no futuro, mas também diferentes cenários conforme a evolução da temperatura global, e consequentemente, seus impactos na frequência e severidade de cada risco climático”, complementa o diretor. “Esse nível de detalhamento é essencial para a adoção de medidas de prevenção mais assertivas diante dos riscos que todos enfrentaremos no futuro”.

A plataforma é interativa e permite a avaliação de doze tipos de riscos: precipitação, alagamento, granizo, vendaval, ondas de calor ondas, frio, secas, queimadas, ressaca, aumento do nível do mar, terremoto e tornados. De forma simples e rápida, os clientes podem fazer o upload dos seus respectivos dados de localização, até 100 locais, para produzir um dashboard interativo.

A partir de uma ampla variedade de parâmetros, é possível realizar uma análise aprofundada do território, identificar perigos potenciais (por exemplo, quais localidades estão mais expostas a que tipo de risco), e obter insights estratégicos baseados na localização geográfica. Em poucos minutos, um relatório de análise é produzido para resumir as principais descobertas.

Vale destacar que fenômenos climáticos intensos, como calor extremo, longos períodos de seca e enchentes, podem gerar sérios prejuízos, que afetam a economia e comprometem a saúde da população.

No Brasil, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) apontou que os desastres ambientais ocasionaram perdas superiores a R$ 732 bilhões entre 2013 e 2024. Outro estudo, este da Deloitte, revelou que as mudanças climáticas poderão levar a perdas econômicas de US$ 17 trilhões na América do Sul entre 2021 e 2070.

“A intensificação dos eventos climáticos extremos exige uma resposta cada vez mais estratégica e baseada em dados. Com o lançamento do Climate Spotlight Core no Brasil, queremos apoiar empresas e instituições públicas a entenderem melhor seus riscos, adaptarem suas operações e tomarem decisões mais seguras e sustentáveis. Essa solução reflete nosso compromisso global com a resiliência e a prevenção de perdas antes que elas aconteçam”, afirma Bailone.

Além da plataforma, o time de engenharia de riscos da Zurich também oferece suporte especializado caso haja necessidade de informações adicionais, análises mais aprofundadas ou apoio na construção de planos de gestão e mitigação dos riscos.

A consultoria dos engenheiros de riscos viabiliza a análise de um número irrestrito de localidades, de mais parâmetros de risco para análise e métricas customizadas de negócios, como número de empregados afetados, lucros cessantes gerados e dependência de fornecedores estratégicos – este serviço é chamado de Climate Spotlight Expert, e já integrava os serviços oferecidos pela Zurich no Brasil. “Acreditamos que a inovação aliada ao conhecimento técnico é fundamental para promover a adaptação climática. O conjunto de soluções Climate Spotlight representa um passo importante na democratização do acesso a análises de risco de qualidade, permitindo que mais organizações sejam norteadas com base em dados concretos e se preparem melhor para os desafios do futuro”, finaliza.