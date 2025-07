GBOEX anuncia nova etapa de sua campanha de vendas 

De 1º de julho a 30 de setembro, acontece a nova etapa da Campanha Desafio 2025 do GBOEX, a Rumo ao Pódio. Corretores de seguros cadastrados e com vendas ativas na empresa têm mais um incentivo para ampliar os resultados. Além disso, toda a produção contará para a pontuação da iniciativa anual.

A etapa Rumo ao Pódio apresenta benefícios mensais para os corretores que alcançarem os melhores resultados na comercialização de planos do pecúlio individual, do seguro e dos serviços de assistências. “Este é mais um momento de incentivo e valorização dos nossos parceiros corretores, essenciais para levar mais tranquilidade e segurança para as famílias. O GBOEX mantém um calendário de iniciativas para o reconhecimento desses profissionais. Constantemente, planejamos e colocamos em prática ações que trazem benefícios. A Campanha Desafio consiste em mais uma possibilidade”, comenta o gerente Nacional Comercial, Rogério Marino Bulbotka.

Conforme o gerente, cabe destacar que a valorização dos parceiros corretores não se restringe às campanhas. “Oportunizamos também a participação ao programa Associado da Sorte, que consiste em concorrer a sorteios mensais, juntamente com o seu cliente”, resume. Outro diferencial é a Rede de Convênios, com milhares de itens com descontos e vantagens em estabelecimentos de todo o País.

Entre as propostas da entidade, de forma a apoiar os profissionais, também ocorrem eventos de capacitação, investimentos em ferramentas de comunicação, foco no atendimento personalizado, além de produtos e serviços com a tradição e segurança do o GBOEX.

O regulamento da etapa está disponível no Portal do Corretor (em www.gboex.com.br).