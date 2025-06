Seguro Auto vem como um ‘salva vidas’ durante o período de férias

Com a chegada das férias de julho muitas famílias brasileiras se preparam para viajar. Nesse período, o aumento do tráfego nas rodovias eleva também os riscos de acidentes, falhas mecânicas e furtos, especialmente em viagens longas ou para locais pouco conhecidos. No Rio de Janeiro, por exemplo, foram registrados 6.103 acidentes nas últimas férias escolares, segundo a PRF. Falhas mecânicas apareceram entre as principais causas, com 339 casos. Esses dados reforçam a importância de estar preparado para imprevistos.

É nesse contexto que o seguro automotivo se torna um aliado indispensável. “Os meses de férias registram aumento no número de acionamentos por pane e sinistros em regiões turísticas, mas também de furtos. Muitas pessoas esquecem que, mesmo durante o lazer, os riscos continuam presentes. O seguro auto é essa rede de apoio que evita que um imprevisto estrague um momento importante em família. Ele garante agilidade, suporte e tranquilidade quando mais se precisa”, explica Domingos Rizzo, Diretor de Operações da Pier , seguradora com o objetivo de mudar a relação dos brasileiros com os seguros.

Mais do que comodidade, é essencial garantir uma proteção completa ao viajar. Isso inclui cobertura para roubo, furto e colisões (com indenização por perdas parciais ou totais). Além disso, muitas vezes negligenciada no momento da contratação, a cobertura de danos a terceiros pode ser decisiva, pois, em alguns casos, o prejuízo causado a outro motorista pode ser muito maior do que o dano ao próprio veículo.

Outro diferencial importante nos seguros atuais é a proteção contra desastres naturais. Eventos como alagamentos, quedas de árvores, granizo e raios, comuns no clima instável do Brasil, podem surpreender motoristas durante a viagem. Ter uma cobertura que abrange esses imprevistos é uma maneira eficaz de garantir que imprevistos não estraguem as férias.

Para quem está se preparando para pegar a estrada, a recomendação é clara: revisar o carro, planejar o trajeto e verificar a cobertura do seguro ou contratar uma apólice adequada. Afinal, investir em proteção é a melhor maneira de garantir que as boas lembranças da viagem não sejam ofuscadas por imprevistos. “O seguro auto vai muito além de uma formalidade, é uma camada essencial de proteção para quem vai pegar a estrada.Em caso de acidente, pane ou qualquer imprevisto, ter esse suporte evita prejuízos financeiros, garante agilidade no atendimento e protege o bem-estar da família. É um investimento em tranquilidade, que permite curtir as férias com muito mais segurança”, finaliza Rizzo.