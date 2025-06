Sindsegnne e Sincor-PB promovem encontro em João Pessoa

Na última segunda-feira, 17 de junho, João Pessoa foi palco de mais um evento promovido pelo Sindsegnne (Sindicato das Seguradoras Norte, Nordeste e Centro-Oeste), em parceria com o Sincor-PB (Sindicato dos Corretores de Seguros da Paraíba), marcando a união de forças para o fortalecimento do mercado de seguros no estado. O encontro reuniu representantes do setor com o objetivo de apresentar os avanços do Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros (PDMS) e discutir ações conjuntas voltadas à valorização do corretor, ao fortalecimento do diálogo com a sociedade e à promoção da cultura do seguro.

Durante sua participação no encontro, o presidente do Sindsegnne, Edmir Ribeiro, falou sobre a atuação do sindicato e sua estrutura, destacando também a relevância do PDMS — instrumento construído de forma colaborativa pelos principais agentes do setor —, que estabelece metas com horizonte até 2030. O plano contempla 77 iniciativas distribuídas em quatro eixos estratégicos: Imagem do Seguro, Canais de Distribuição, Produtos e Eficiência Regulatória.

Entre as metas estabelecidas, destacam-se o aumento de 20% na parcela da população atendida pelo setor, a elevação das indenizações para o equivalente a 6,5% do PIB (R$ 731,5 bilhões) e a arrecadação de 10,1% do PIB (R$ 1,13 trilhão) até o final da década.

Entre os principais avanços já consolidados pelo PDMS estão a campanha “Saúde sem Fraude”, voltada à prevenção e ao combate a fraudes; a inclusão do seguro como mitigador de risco de crédito para instituições financeiras; e novas regulamentações que favorecem a formação de poupança previdenciária, estimulando a eficiência e a competitividade do setor.

Outros destaques incluem a utilização de títulos de capitalização como garantia em contratações públicas; propostas de projetos de lei para o uso de provisões técnicas de capitalização como garantia em operações de crédito; a liberação do uso de seguros de pessoas e previdência como instrumentos de garantia; a revisão da regulamentação dos planos de previdência e seguros com cobertura por sobrevivência, além da norma de investimentos; e a aprovação de uma lei que estabelece as condições para a atuação de associações e cooperativas no mercado segurador.

O evento reforço do encontro a importância da atuação integrada das entidades do setor para garantir o crescimento sustentável e a maior inserção do seguro na vida dos brasileiros, com destaque para o potencial de expansão do mercado na Paraíba, que apresentou um desempenho expressivo em 2024, com uma arrecadação total de R$ 3,029 bilhões — representando um crescimento de 17,3% em relação ao ano anterior.

Além da expansão na arrecadação, o setor também teve papel fundamental na proteção financeira dos paraibanos. Em 2024, foram pagos R$ 687,7 milhões em indenizações, resgates, benefícios e sorteios — um crescimento de 13,4% em relação a 2023.