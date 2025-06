Aliança entre BS2 e SuaQuadra mira nicho de locação comercial

EXCLUSIVO – O mercado de locação comercial no Brasil registra sinais claros de aquecimento. Segundo o Índice FipeZap de Venda e Locação Comercial, a variação dos desses aluguéis atingiram uma margem de 7,88% em 2024 — o maior avanço desde 2013, superando indicadores como o IPCA e o IGP-M. O preço médio por metro quadrado chegou a R$ 45,53. Esse crescimento é impulsionado por fatores como a retomada da economia, o aumento da procura por espaços versáteis e a valorização de imóveis com boa infraestrutura em regiões centrais.

Esse cenário, marcado também pelo avanço de plataformas digitais e novos arranjos de negócios, começa a abrir espaço para soluções voltadas à locação comercial — um segmento ainda pouco explorado pelas seguradoras. É nesse contexto que a BS2 Seguros anunciou, em maio, a parceria com a SuaQuadra — startup especializada no aluguel de pontos comerciais em São Paulo, para oferecer uma solução de garantia locatícia adaptada a pequenos empresários.

O produto, estruturado no modelo white label, combina seguro fiança, cobertura contra incêndio e proteção contra danos ao imóvel. Ele será disponibilizado para proprietários que optarem pelo modelo de Gestão Garantida da SuaQuadra.

Para além do movimento estatístico, o crescimento do empreendedorismo e o encarecimento dos custos iniciais de instalação de um negócio também estão entre os fatores que estimulam iniciativas como essa. De acordo com Adriano Romano, CEO da BS2 Seguros, a locação comercial exige atenção especial ao perfil do inquilino e às necessidades de cobertura. “É um segmento que apresenta riscos específicos. O custo de entrada para o empreendedor é alto, e as garantias precisam ser compatíveis com sua capacidade real de pagamento”, afirma.

A solução, segundo o executivo, foi pensada para funcionar de forma integrada ao sistema digital da SuaQuadra, que oferece um modelo de locação rápida, orientada por dados como fluxo de pedestres e zoneamento. “Nosso foco é desenvolver produtos que se conectem com o ecossistema do parceiro. Isso exige um olhar técnico sobre riscos, mas também uma estrutura de tecnologia que permita operação ágil”, completa.

A valorização dos aluguéis e vendas de imóveis comerciais está fortemente ligada à localização e à infraestrutura dos imóveis, com regiões centrais apresentando as maiores altas. De acordo com levantamento da Agência Brasil, cidades como Curitiba (7,15%), Salvador (5,5%) e Niterói (17,8%) lideraram a valorização, enquanto outras, como Porto Alegre e Brasília, registraram recuos. Ao mesmo tempo, novas exigências vêm sendo incorporadas ao setor, como sustentabilidade, tecnologia embarcada e modelos mais flexíveis de ocupação.

Nesse contexto, a atuação da SuaQuadra busca atender uma nova demanda: empresários que precisam ocupar espaços comerciais de forma rápida e estratégica. Desde que recebeu um aporte de R$ 21 milhões, liderado pela Kaszek, a startup multiplicou por 14 seu faturamento e passou a atender marcas como Kopenhagen, The Coffee e Zerezes.

“Nosso objetivo é facilitar o acesso ao imóvel certo para o perfil de cada negócio, com base em dados e consultoria especializada. A parceria com a BS2 Seguros nos ajuda a garantir mais segurança para ambos os lados da negociação”, diz Pedro Donato, CEO da empresa.

Embora a atuação da BS2 Seguros esteja consolidada em ramos como prestamista, automóveis e vida, a entrada no setor de locações comerciais representa um passo estratégico para a companhia, que tem direcionado seu portfólio ao atendimento de empresas. A expectativa é que esse modelo possa ser replicado em outras frentes.

Segundo Romano, a seguradora vem testando o uso de tecnologias como APIs para facilitar a integração com parceiros e, futuramente, soluções baseadas em inteligência artificial. “Nosso objetivo é acompanhar o ritmo da digitalização do mercado e oferecer produtos cada vez mais ajustados à realidade dos novos negócios”, afirma.

Nicholas Godoy