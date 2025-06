EXCLUSIVO – O Grupo Açotubo, um grande distribuidor de aço no país, anunciou a criação da Firenze Seguros, corretora voltada para o mercado corporativo. A nova empresa marca a entrada oficial do grupo no setor de seguros, em um movimento alinhado à estratégia de diversificação e expansão dos negócios. A operação nasce com foco em proteção patrimonial, gestão de riscos e benefícios corporativos, e tem como objetivo alcançar R$ 30 milhões em prêmios emitidos já no primeiro ano.

A Firenze será responsável por centralizar e coordenar a gestão de seguros de todas as empresas do ecossistema Açotubo, além de prospectar novos clientes no mercado externo. A operação funcionará com apoio da Apure Corretora de Seguros, que será responsável pela estrutura técnica, comercial e operacional da nova empresa, permitindo que a corretora entre em operação com escala e governança desde o início. “Nos últimos anos, o grupo consolidou um ecossistema diversificado, com atuação em aço, serviços financeiros e incorporação. A criação da Firenze é um passo natural para proteger nossos ativos, otimizar custos de risco e gerar novas receitas recorrentes”, afirma Carol Bassi, business partner na Firenze Seguros.

O modelo adotado entre Firenze e Apure prevê uma divisão clara de funções: enquanto a Apure oferece sua estrutura de vendas, subscrição e backoffice, a nova corretora lidera o relacionamento com os clientes, a estratégia comercial e a expansão da carteira. As duas empresas compartilham comitês de governança e poderão integrar áreas como tecnologia e equipes conforme a operação evolua. “O acordo permite que a Firenze acelere sua maturação. Com a estrutura da Apure, conseguimos pular etapas críticas, como obtenção de escala, validação técnica e tempo de resposta ao mercado”, explica Marcelo Alfano, CEO da Apure e corretor responsável pela nova operação.

A Apure atua no mercado há mais de dez anos e administra atualmente cerca de R$ 150 milhões em prêmios, atendendo aproximadamente 500 clientes corporativos. Segundo a empresa, essa será a base utilizada como suporte inicial da Firenze, oferecendo acesso a canais institucionais, tecnologia de gestão e relacionamento com seguradoras.

Como primeiros passos, a Firenze pretende iniciar suas atividades em três frentes: seguros patrimoniais e empresariais, linhas financeiras (como D&O, E&O, seguro garantia e cyber) e benefícios corporativos (incluindo saúde, vida, previdência e produtos de qualidade de vida). Além disso, os executivos contam que o foco da corretora, será no segmento B2B, atendendo empresas com estruturas complexas ou intensivas em capital, especialmente nos setores industrial, de distribuição e comércio, cadeia de construção e metais, alimentos e bebidas, além de instituições financeiras.

Eles comentam também que a corretora vai adotar um modelo consultivo, com propostas personalizadas e atuação próxima aos gestores de risco dos clientes. “Nosso objetivo é atuar de forma estratégica, oferecendo diagnósticos completos e construindo soluções adequadas a cada realidade empresarial”, diz Bassi.

Embora o ponto de partida da operação seja o próprio ecossistema do Grupo Açotubo — formado por unidades de negócios, fornecedores e clientes —, a Firenze já nasce com a missão de atender o mercado externo. O grupo aposta em sua reputação e solidez financeira como ativos que ajudam a reduzir barreiras de entrada em um setor competitivo como o de seguros.

O plano de crescimento da corretora se apoia em três eixos principais: qualidade de carteira, com foco em conversão, retenção e oportunidades de cross-sell; excelência operacional, com indicadores como NPS, SLA e atendimento estruturado; e governança expandida, com auditorias regulares e compliance alinhado ao padrão regulatório exigido pelo setor. “Desde o início da operação, estabelecemos uma estrutura de auditorias trimestrais e metas de performance, garantindo credibilidade e previsibilidade”, afirma Alfano.

O head conta que, ao contrário do padrão de startups do setor, a Firenze evita o processo inicial de consolidação por já contar com estrutura técnica validada, escala de operação e credibilidade institucional. Com isso, o tempo de lançamento de novos produtos pode cair de meses para semanas.

Além disso, o acesso ao ecossistema e à experiência do Grupo Açotubo amplia as oportunidades de negócios desde o primeiro dia. “Entramos no setor com uma base sólida, tanto do ponto de vista financeiro quanto técnico. Isso nos permite oferecer um atendimento consultivo, sem abrir mão da escala e da governança necessárias para operar com grandes grupos corporativos”, diz Bassi.

O plano de desenvolvimento da Firenze inclui a expansão progressiva do portfólio de produtos. Entre os ramos que devem ser adicionados estão seguro agrícola, responsabilidade civil especializada e ampliação nas coberturas de riscos cibernéticos. Também estão no radar a estruturação de frentes digitais e parcerias com canais de afinidade que ampliem a capilaridade da corretora, em linha com o modelo de negócios mais recente do setor. “A expectativa é que, após o primeiro ano, nós possamos mirar em um crescimento composto, com maior densidade de carteira, ganhos de margem e abertura para novos canais de distribuição”, conclui.

Nicholas Godoy